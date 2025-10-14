Declaraciones de papá de Óscar Santis en Emisoras Unidas

La Selección Nacional de Guatemala ganó en El Salvador 0-1 a "La Selecta" y la dejó casi eliminada en este camino mundialista con rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Óscar Santis fue el héroe del partido. Después de más de 50 años de no ganar en el estadio Cuscatlán, la "Bicolor" chapina se trae los tres puntos del territorio salvadoreño.
Tras el partido, Óscar Santis, papá de "Lelito" Santis, habló con las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas de Guatemala y demostró la felicidad que embarga a toda la familia, pero destacó que el triunfo es para todo un pueblo que ama a su hijo.
"Estoy feliz porque creo que mi hijo está haciendo vibrar a todo un país. Óscar me lo decía en la mañana: ‘Papa hay que estar tranquilos, hay que jugar los partidos para poderlos celebrar, pero no hay que gozarlos antes’", expresó el papá de Santis. Asimismo, Óscar Santis papá le recordó a su hijo que lo "hiciera por este pueblo" que lo quiere y lo ama.
Asimismo, el padre de Santis dijo que su hijo cada día que pasa le sorprende más dado el "carácter y temple que tiene". "Lo que hoy hizo no lo hace cualquiera, mi hijo sigue haciendo historia dentro del futbol de Guatemala", aseveró don Óscar Santis.
Sobre el gol de Santis
Óscar Santis (papá) también tuvo la oportunidad de conversar con nuestro narrador Kike Rodríguez, quien era el enviado especial a El Salvador, y ante la pregunta de cómo vivía el gol de Santis, éste respondió: "Estamos felices porque mi hijo está haciendo historia con la Selección Nacional, y me siento muy orgulloso de mi hijo. Esto no es para la familia Santis, sino para todas las familias guatemaltecas que hoy ganamos ante El Salvador un partido muy complicado".
Añadió: "Eso lo traen en la sangre; son jugadores de carácter, y he sido un buen padre para ellos", al hablar de sus hijos, los futbolistas Diego y Óscar.
Sobre la anotación, el papá del jugador de Antigua GFC, dijo: "Fue un buen gol de tres puntos y seguimos vivos. Hoy no ganaron los Santis, ganó toda Guatemala 1-0 y eso nos tiene con vida para seguir luchando por una plaza para el Mundial".
Guatemala con el triunfo ante El Salvador logró llegar a 5 puntos y quedó a una unidad de Panamá y Surinam con 6 enteros, y que son los rivales de noviembre de la "Bicolor". Ambos duelos se jugarán en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
#VamosGuate | Así fue el gol de la Selección Nacional en el estadio Cuscatlán.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) October 15, 2025
??El Salvador 0-1 Guatemala??: Óscar Santis (46). pic.twitter.com/ppQkxtikB7