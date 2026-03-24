Selección de Guatemala ya se encuentra en Italia

La Selección Nacional de Guatemala ya se encuentra en territorio europeo tras completar un extenso y exigente viaje que inició en la madrugada del lunes. Más de 24 horas después, la delegación chapina arribó a Génova, Italia, ciudad que será sede del compromiso amistoso frente a Argelia el próximo viernes, en un duelo que servirá como preparación y vitrina internacional para el combinado nacional.
El itinerario del equipo guatemalteco contempló varias escalas antes de llegar a su destino final. La Azul y Blanco partió rumbo a Colombia, donde realizó su primera parada antes de cruzar el Atlántico con destino a Madrid, España. Posteriormente, el grupo continuó hacia Milán, Italia, desde donde tomó un tren directo hasta Génova. La selección llegó en horas de la noche del martes en suelo italiano, lo que corresponde a la tarde en Guatemala, cerrando así una travesía larga pero bien planificada.
Guatemala enfrentará a Argelia en Génova
A partir de este miércoles 25 de marzo, el conjunto nacional comenzará su preparación en territorio genovés, afinando detalles de cara al enfrentamiento ante Argelia. El rival africano se presenta como un adversario de alto nivel, con futbolistas de amplia trayectoria en el fútbol europeo. Entre sus principales figuras destacan Luca Zidane, Riyad Mahrez y Houssem Aouar, quienes aportan calidad y experiencia a un equipo competitivo que exigirá al máximo a Guatemala.
El encuentro se disputará en el histórico Estadio Luigi Ferraris, recinto emblemático que alberga los partidos del Genoa CFC y la UC Sampdoria, siendo además uno de los estadios más antiguos del fútbol italiano. El partido está programado para las 13:30 horas (horario de Guatemala) y podrá seguirse a través de la transmisión radial de Emisoras Unidas, permitiendo a la afición chapina estar pendiente de cada detalle de este importante compromiso internacional.