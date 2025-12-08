Luis Fernando Tena continúa al frente de Selección Nacional

La Federación de Futbol de Guatemala (FFG) confirmó la continuidad del mexicano Luis Fernando Tena como el entrenador de la Selección Nacional de Guatemala para el ciclo 2026-2030.
"La Federación de Futbol de Guatemala confirma la continuidad del director técnico Luis Fernando Tena al mando de la selección Nacional de Guatemala para el proceso del 2026-230", detalló la Federación en un comunicado que fue socializado este día en las distintas plataformas digitales.
La Federación añadió: "El profesor Luis Fernando Tena continúa de forma directa con la conducción, manejo y preparación de la Selección de Guatemala".
Logros de Tena al frente de Selección
Luis Fernando Tena transformó a Guatemala en un equipo más competitivo y ordenado, pasando de un estilo "al pelotazo" a uno más táctico y posesivo.
Concacaf Nations League: Ascendió al equipo a la Liga A en 2023, logrando victorias clave como 2-0 sobre República Dominicana y empates ante rivales fuertes. Guatemala compitió dignamente en la Liga A, aunque quedó eliminada en grupos en 2024 ante Costa Rica (0-3).
Copa Oro: En 2023, Guatemala hizo un papel sólido en la fase de grupos. En 2025, bajo Tena, alcanzó las semifinales por primera vez desde 1996, eliminando a Canadá en penales (tras un 1-1) en los cuartos de final. Esta hazaña, celebrada como un "regreso épico tras 29 años", generó euforia nacional y elogios de la prensa mexicana, que destacó su "liderazgo y visión estratégica". En semis, enfrentaron al ganador entre Costa Rica y EE.UU., pero el torneo consolidó su legado.
Eliminatorias Mundial 2026: Guatemala avanzó a la tercera ronda con victorias como 3-0 sobre Islas Vírgenes Británicas y 10-0 sobre San Vicente y las Granadinas. En la fase final (grupo E), sumaron 12 puntos, incluyendo un 1-1 ante Surinam en noviembre de 2025, pero una derrota 2-3 ante Panamá los dejó fuera.
A pesar del fracaso en la clasificación, se considera un "papel digno" comparado con eliminaciones tempranas históricas.