 Luis Fernando Tena continúa al frente de Selección Nacional
Deportes

Luis Fernando Tena continúa al frente de Selección Nacional de Guatemala

De momento, no se conocen detalles del nuevo contrato del mexicano Luis Tena que estará hasta el 2030.

Compartir:
Luis Fernando Tena desea que se su contrato se renueve
Luis Fernando Tena desea que se su contrato se renueve / FOTO: Alex Meoño

La Federación de Futbol de Guatemala (FFG) confirmó la continuidad del mexicano Luis Fernando Tena como el entrenador de la Selección Nacional de Guatemala para el ciclo 2026-2030.

"La Federación de Futbol de Guatemala confirma la continuidad del director técnico Luis Fernando Tena al mando de la selección Nacional de Guatemala para el proceso del 2026-230", detalló la Federación en un comunicado que fue socializado este día en las distintas plataformas digitales. 

La Federación añadió: "El profesor Luis Fernando Tena continúa de forma directa con la conducción, manejo y preparación de la Selección de Guatemala".

Foto embed
Federación de Futbol de Guatemala da continuidad al proceso Luis Fernando Tena - FFG

Logros de Tena al frente de Selección

Luis Fernando Tena transformó a Guatemala en un equipo más competitivo y ordenado, pasando de un estilo "al pelotazo" a uno más táctico y posesivo.

Concacaf Nations League: Ascendió al equipo a la Liga A en 2023, logrando victorias clave como 2-0 sobre República Dominicana y empates ante rivales fuertes. Guatemala compitió dignamente en la Liga A, aunque quedó eliminada en grupos en 2024 ante Costa Rica (0-3).

Copa Oro: En 2023, Guatemala hizo un papel sólido en la fase de grupos. En 2025, bajo Tena, alcanzó las semifinales por primera vez desde 1996, eliminando a Canadá en penales (tras un 1-1) en los cuartos de final. Esta hazaña, celebrada como un "regreso épico tras 29 años", generó euforia nacional y elogios de la prensa mexicana, que destacó su "liderazgo y visión estratégica". En semis, enfrentaron al ganador entre Costa Rica y EE.UU., pero el torneo consolidó su legado.

Eliminatorias Mundial 2026: Guatemala avanzó a la tercera ronda con victorias como 3-0 sobre Islas Vírgenes Británicas y 10-0 sobre San Vicente y las Granadinas. En la fase final (grupo E), sumaron 12 puntos, incluyendo un 1-1 ante Surinam en noviembre de 2025, pero una derrota 2-3 ante Panamá los dejó fuera.

A pesar del fracaso en la clasificación, se considera un "papel digno" comparado con eliminaciones tempranas históricas.

Luis Tena: "El jugador guatemalteco tiene muchas ganas de gloria"

El técnico de la Selección de Guatemala confesó a la FIFA que comparte el sueño de los aficionados chapines: Ir por primera vez al Mundial.

En Portada

Luis Fernando Tena continúa al frente de Selección Nacional de Guatemalat
Deportes

Luis Fernando Tena continúa al frente de Selección Nacional de Guatemala

02:36 PM, Dic 08
Ejército guatemalteco reporta un herido tras enfrentamiento en frontera t
Nacionales

Ejército guatemalteco reporta un herido tras enfrentamiento en frontera

01:36 PM, Dic 08
Sala confirma juicio contra implicados en caso Melisa Palaciost
Nacionales

Sala confirma juicio contra implicados en caso Melisa Palacios

11:25 AM, Dic 08
Japón emite alerta por posible nuevo terremoto tras sismo de 7.5t
Internacionales

Japón emite alerta por posible nuevo terremoto tras sismo de 7.5

01:24 PM, Dic 08

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.Noticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos