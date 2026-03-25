 Cámara de Comercio y AmCham rechazan bloqueos
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Cámara de Comercio y AmCham rechazan bloqueos

La Cámara de Comercio interpuso una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, solicitando el restablecimiento de la libre circulación.

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Caravana de transportistas que rechazan alza al precio de combustibles en ruta al Pacífico.,
Caravana de transportistas que rechazan alza al precio de combustibles en ruta al Pacífico. / FOTO:

La Cámara de Comercio de Guatemala y la Cámara de Comercio Americana en Guatemala, (AmCham Guatemala) manifestaron su rechazo a los bloqueos registrados en distintas carreteras del país, durante la presente semana.

"Esto constituye acciones que vulneran la libertad de locomoción, el derecho al trabajo, al comercio y el acceso a servicios esenciales de los guatemaltecos.", indicó la Cámara de Comercio de Guatemala. 

Dicha Cámara empresarial agregó que el derecho de manifestación es legítimo; sin embargo, es completamente ilegal toda acción que paralice el país en perjuicio de derechos fundamentales de terceros.

Además anunció que se interpuso una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, solicitando la protección inmediata de estos derechos y el restablecimiento de la libre circulación.

Mientras que AmCham Guatemala expresó su preocupación por los bloqueos registrados en distintos puntos del país y sus efectos sobre la movilidad de los guatemaltecos, el funcionamiento de la economía y la estabilidad nacional.

"Si bien reconoce el derecho a manifestar, enfatiza que este no debe vulnerar otros derechos fundamentales, en particular la libre locomoción, ni afectar el normal desarrollo de la actividad económica y social.", indicó. 

AmCham Guatemala  también hizo el llamado a las autoridades para que, en el marco de la ley se garantice la libre locomoción; restablezcan el tránsito en las principales rutas; y aseguren la continuidad de la actividad económica.

También  exhortó al Organismo Ejecutivo y al Congreso a impulsar soluciones institucionales que atiendan las causas del conflicto y eviten su recurrencia.

Por tercer día consecutivo, este miércoles 25 de marzo se mantiene una jornada de boqueos de parte de transportistas que expresan su rechazo ante el aumento en los precios de los combustibles. El impacto en la circulación vial se presenta en diferentes carreteras.

Subsidio a combustibles

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, anunció ayer la presentación ante el Congreso de varias iniciativas de ley que buscan implementar un subsidio temporal a los combustibles, como respuesta al alza de precios derivada de la guerra entre Israel y Estados Unidos con Irán.

Arévalo de León, explicó en una rueda de prensa que el bloque legislativo del Movimiento Semilla —el partido que lo llevó al poder en enero de 2024— presentó tres iniciativas para responder al aumento de los derivados del petróleo.

La propuesta contempla un subsidio por tres meses de 1,04 dólares por galón de diésel, el hidrocarburo con mayor impacto en el transporte de carga y productos básicos.

Asimismo, se plantea un apoyo de 65 centavos de dólar por galón de gasolinas por el mismo periodo, y un subsidio de 2,61 dólares para el cilindro de gas propano de 25 libras por un plazo de seis meses.

Actualmente, el galón de diésel supera los 42 quetzales (5,49 dólares) en el mercado local, mientras que la gasolina alcanza los 40 quetzales (5,23 dólares), cifras que el Ejecutivo considera una amenaza directa al costo de vida de los guatemaltecos.

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