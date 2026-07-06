 Accidentes causan cierres y congestionamiento en carreteras

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Múltiples accidentes generan cierres de carriles y congestionamiento en carreteras

Entre las áreas afectadas se encuentran las rutas Interamericana, a El Salvador, Atlántico y Pacífico.

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Múltiple colisión en el km. 36 de la ruta a El Salvador., Provial
Múltiple colisión en el km. 36 de la ruta a El Salvador. / FOTO: Provial
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Durante las primeras horas de este lunes, 6 de julio, se reportaron al menos seis accidentes de tránsito en diferentes carreteras. Los hechos no dejaron personas lesionadas; sin embargo, han tenido un impacto en la circulación vehicular, pues se han generado complicaciones debido al cierre de carriles.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que se registró una colisión en el kilómetro 39.5 de la ruta Interamericana (CA-1 Occidente), jurisdicción del municipio de Sumpango, Sacatepéquez.

Se reportan únicamente daños materiales. Los vehículos involucrados, que serían al menos seis, se encuentran sobre el carril derecho, lo que afecta la movilidad vehicular con dirección a occidente.

Mientras tanto, las brigadas de Provial atienden una múltiple colisión en el kilómetro 36 de la ruta a El Salvador (CA-1 Oriente), jurisdicción de Villa Canales, Guatemala, donde hay presencia también de los cuerpos de socorro y fuerzas de seguridad.

No hubo lesionados tras el aparatoso percance. Mientras tanto, los vehículos accidentados quedaron parcialmente destruidos y su presencia obstruye ambos carriles izquierdos.

Otro percance se registró en el kilómetro 25 de la ruta al Pacífico (CA-9 Sur), jurisdicción de Villa Nueva, Guatemala. El vehículo involucrado se encuentra fuera de la vía. En el lugar hay presencia de brigadas motorizadas de Provial para darle seguimiento a este incidente.

Asimismo, los equipos de la referida entidad atienden un hecho de tránsito en el kilómetro 39 de la ruta al Pacífico (Palín, Escuintla). Uno de los carriles al sur se encuentra obstruido tras un percance que dejó daños materiales.

Incidentes en ruta al Atlántico

Una múltiple colisión ocurrió en el kilómetro 91.5 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en jurisdicción de San Cristóbal Acasaguastlán, departamento de El Progreso. El personal de las instituciones de tránsito se mantiene en el área para regular el paso vehicular y alternan la circulación para ambas vías.

Por aparte, se atiende un hecho de tránsito en el kilómetro 65 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en el municipio de Guatatoya, El Progreso, donde una colisión obstruye los carriles hacia el sur. Solo se tiene paso parcial en el tramo al norte.

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