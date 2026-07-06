 Ataque armado deja dos hombres heridos en zona 18

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Ataque armado deja dos hombres heridos en zona 18

El hecho de violencia ocurrió en el redondel de la colonia Atlántida.

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Los heridos tras incidente armado en zona 18 fueron trasladados al hospital general San Juan de Dios., Bomberos Municipales
Los heridos tras incidente armado en zona 18 fueron trasladados al hospital general San Juan de Dios. / FOTO: Bomberos Municipales
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Un incidente armado se registró en horas de la noche del pasado domingo, 5 de julio,  en el redondel de la colonia Atlántida, zona 18 de la Ciudad de Guatemala. El saldo fue de dos personas heridas, según confirmaron los cuerpos de socorro.

Los Bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas a través de las cuales se notificaba sobre personas atacadas con arma de fuego en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia.

Los técnicos en urgencias médicas verificaron la zona para buscar a posibles afectados, pues de manera preliminar, se informó que dos personas habían resultado lesionadas al ser alcanzadas por los proyectiles de arma de fuego. Una de ellas fue hallada en el redondel. Posteriormente, la otra vícitma fue localizada en la colonia El Rosario, también en la zona 18.

Elementos del cuerpo de socorro les brindaron atención prehospitalaria a los dos hombres debido a que presentaban heridas de bala en distintas regiones del cuerpo. Tras ser estabilizados en los lugares donde fueron localizados, ambos fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios para recibir atención médica.

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