 Invitan a disfrutar de la Feria del Cerrito del Carmen 2026

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Invitan a disfrutar de la Feria del Cerrito del Carmen 2026

La feria se ubica en la Avenida Juan Chapín, entre la 1ª. y 4ª. avenidas de la zona 1, comunicaron los organizadores.

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La Feria del Cerrito vuelve a su lugar tradicional, porque el año pasado se celebró en la zona 1., Álex Meoño.
La Feria del Cerrito vuelve a su lugar tradicional, porque el año pasado se celebró en la zona 1. / FOTO: Álex Meoño.
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La Dirección del Comercio Popular de la Municipalidad de Guatemala anunció la inauguración de la Feria del Cerrito del Carmen 2026, programada para el lunes, 6 de julio de 2026, e invitó a los vecinos para disfrutar de las distintas opciones que ofrece el evento para pasarla bien. "Te invitamos a vivir una jornada llena de color, gastronomía, música y actividades para todas las edades", informaron las autoridades en sus canales oficiales.

Los organizadores confirmaron que la feria estará abierta al público desde el lunes 6, hasta el domingo 19 de julio en la Avenida Juan Chapín, entre la 1ª. y 4ª. avenidas de la zona 1. Asimismo, explicaron que el horario del evento será de 10:00 a 22:00 horas.

La Feria del Cerrito del Carmen es una de las tradiciones de julio más celebradas por los capitalinos, porque en la calle donde se organiza pueden disfrutar de varias amenidades como juegos mecánicos, comida típica, puestos de juegos, golosinas y otras diversiones.

La comuna explicó que, con la organización de este evento se da un espacio y se fortalecen las tradiciones guatemaltecas. Agregaron que este evento enriquece la cultura y el desarrollo del comercio local, creando lugares de encuentro para disfrutar en familia.

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Comercios de la feria adornan la zona 1

En el lugar donde se instalará la feria, varios comerciantes instalaron sus locales construidos con reglas de madera, tablas, láminas y letreros coloridos e iluminados para alegrar el ambiente. Los puestos de venta abarcan varios metros de la citada avenida, con el objetivo de deleitar a los visitantes que llegan en busca de diversión.

Cabe destacar que en el lugar donde se celebrará la feria, las autoridades realizarán operativos viales para garantizar la seguridad de los visitantes. Por ende, se recomienda que los conductores que utilizan la 1ª. calle de la zona 1 tengan precaución con las señales temporales que se instalarán y obedezcan las señales de tránsito.

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