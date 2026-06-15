Caso Litzy Cordón: MP pide Q1 millón en reparación digna

El Tribunal de Mayor Riesgo "B" lleva a cabo este lunes, 15 de junio, la audiencia de reparación digna por el caso de la muerte de Litzy Cordón, por el cual la semana pasada fue condenado su primo, Kevin Rivas Cordón, a 70 años de prisión.
El individuo fue encontrado culpable por el referido órgano jurisdiccional, a través de un fallo emitido por mayoría. Se indicó que durante el juicio se presentaron las pruebas correspondientes para respaldar los señalamientos en su contra por delitos de secuestro y asesinato contra la joven. En ese contexto, al sindicado se le impuso una pena de 70 años de prisión.
En seguimiento de este expediente judicial, está en desarrollo la audiencia para determinar la reparación a familiares de la víctima. Durante la misma, el Ministerio Público (MP) solicitó que el ahora condenado pague un monto de Q1 millón 322 mil y ofrezca una disculpa de manera pública.
También se planteó por parte de la fiscalía que Rivas Cordón asista a un programa de prevención que se manejará por medio de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
Crimen contra Litzy
El cuerpo de Litzy Cordón apareció un día después de que fuera reportada como desaparecida e incluso se activó una alerta Isabel-Claudina. Los hechos ocurrieron en el 2020, en el departamento de Zacapa.
La joven de 20 años había sido vista por última vez en el caserío Barranca Seca, Teculután, el 5 de octubre, según se indicaba en el boletín emitido para su búsqueda.
Ese mismo día la familia de la víctima recibió una llamada en la cual se le exigió la entrega de Q5 millones para no hacerle daño a ella.
Su localización se dio en horas de la madrugada del 6 de octubre, en un sector de la aldea La Vega, en esa misma localidad.
Según se conoció, la joven era estudiante universitaria de la carrera de Trabajo Social.
* Con información de Sara Solórzano, Emisoras Unidas 89.7