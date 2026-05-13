Acusado por secuestro y asesinato de Litzy Cordón niega participación y señala a familiares

El Tribunal de Mayor Riesgo "B" continuó con el juicio en contra de Kevin Rivas Cordón, quien se encuentra siendo procesado por su presunta participación en el secuestro y muerte de su prima, Litzy Cordón. Durante la audiencia de este miércoles, 13 de mayo, el acusado señaló a dos de sus familiares de ser los presuntos responsables del crimen.
En su declaración, dijo que el 5 de octubre de 2020, cuando se registró el secuestro de Litzy, el se encontraba en la casa de su abuela, y que estando allí es cuando empezaron a llamar a la familia de la víctima para solicitar el rescate.
Rivas Cordón indicó, además, que durante esa jornada prestó su vehículo blanco a su primo, Andy Josué Cordón García, mientras él se movilizó en motocicleta para realizar distintas diligencias, entre ellas, recoger Q15 mil. Tras atender los asuntos pendientes supuestamente se dirigió a su vivienda.
El acusado afirmó que, al regresar, encontró a Andy Cordón esperándolo afuera de la residencia para guardar el automóvil. Asimismo, aseguró que su primo le transmitió un mensaje de parte de su hermano, Cristian Rivas Cordón, quien supuestamente le pidió cambiar de manera urgente su teléfono celular.
De acuerdo con su relato, esa misma noche intentó comunicarse con su hermano, pero este no respondió las llamadas. Posteriormente, dijo haber contactado a su madre para preguntar por él, quien le explicó que su hermano "no había aparecido" en todo el día.
Señaló que luego de cortar la llamada, al teléfono de su esposa ingresó otra llamada proveniente de su hermano, por lo que le cuestionó las razones por las que le habría mandado a decir que tenía que cambiar de celular, a lo que Cristian se limitó a responder que Andy, su primo, había hecho "algo erróneo" y que en su momento le contaría.
Cuestionamientos, supuestas confesiones y más vidas perdidas
En su declaración, Rivas Cordón indicó que el día siguiente él viajó a la ciudad capital junto con su esposa y su primo, Andy, porque tenía una reunión de negocios. Al finalizar con el encuentro contó que se dirigió a un centro comercial de la ciudad capital para comprar un teléfono celular para su esposa; sin embargo, en la tienda que visitaron no estaba el color que buscaban, por lo que se fueron para Antigua Guatemala.
En el trayecto, explicó que pararon a un restaurante de comida rápida, donde aprovechando la ausencia de su esposa confrontó a su primo y le preguntó qué habían hecho. De acuerdo con el testimonio, en ese lugar Andy le confesó que él y su hermano habían participado en el secuestro y asesinato de Litzy.
Continuó declarando que ese día, al regresar a Zacapa, fue al funeral de su prima, donde le reclamó a Cristian todo lo que Andy le había contado, a lo que se limitó a responder que él se encargaría de resolver la situación.
Tras los incidentes, recordó que el 10 de diciembre de 2020 llegaron las fuerzas de seguridad a allanar su vivienda. Agregó que ese día una persona llamada Edgar Gómez lo confrontó y le cuestionó a quién le había prestado el vehículo, pero Kevin no respondió por temor.
Su declaración finalizó lamentando el asesinato de su hermano Cristian Rivas Cordón, quien fue atacado por desconocidos en el interior de una finca ubicada en Teculután, Zacapa. En ese hecho registrado en junio de 2021 también falleció el papá del acusado, Rubén Rivas, de 55 años, y otro primo identificado como Gustavo Cordón, de 32.
El procesado también recordó que su primo Andy Cordón García fue asesinado en Teculután Zacapa, el 14 de enero de 2023.
* Por Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7