Beneficios de la Intimidad matutina

Tener intimidad al iniciar el día, popularmente llamado "el mañanero", no solo es un momento de placer, sino un verdadero impulso para el bienestar integral. Diversos expertos destacan que esta práctica contribuye de forma positiva tanto al cuerpo como a la mente.
Lo anterior se convierte en un hábito saludable para quienes buscan comenzar la jornada con energía, buena actitud y mayor conexión de pareja. Una de las principales ventajas del sexo es la liberación de hormonas asociadas al bienestar.
Durante el sexo matutino aumenta la producción de oxitocina, conocida como la hormona del amor, la cual fortalece el vínculo emocional, genera confianza y mejora la comunicación entre la pareja. A esto se suman las endorfinas, responsables de disminuir el estrés y producir una sensación de felicidad que acompaña durante todo el día.
Gracias a este cóctel químico natural, muchas personas experimentan mayor motivación e incluso un aumento en el rendimiento laboral o académico. Para las mujeres, el sexo por la mañana aporta beneficios emocionales y físicos.
La intimidad te hace bien...
La mezcla de oxitocina y serotonina contribuye a mejorar el estado de ánimo, reducir la ansiedad y favorecer una mayor estabilidad emocional. También puede ayudar en la salud reproductiva, mejorar la circulación sanguínea y aliviar algunos síntomas del síndrome premenstrual.
Además, empezar el día con un encuentro íntimo eleva la autoestima y promueve una actitud más positiva. En el caso de los hombres, la mañana suele ser un momento especialmente favorable por razones hormonales.
Los niveles de testosterona alcanzan su punto más alto al despertar, lo que suele potenciar el deseo sexual, la energía y la capacidad de respuesta física. Esto se traduce en encuentros más satisfactorios. Asimismo, el mañanero funciona como un ejercicio cardiovascular moderado, que favorece la salud del corazón, mejora la circulación y aporta un impulso natural de vitalidad.
A nivel de pareja, este tipo de intimidad fortalece la conexión emocional.