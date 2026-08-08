Rescatan varios perritos en incendio de Canalitos, zona 24

Las llamas y las grandes columnas de humo de un incendio alertaron a los vecinos de la aldea Canalitos, zona 24 capitalina, durante la mañana de este sábado, 8 de agosto de 2026, por lo que reportaron el incidente de inmediato a los Bomberos Voluntarios, quienes protagonizaron el rescate de varios perritos. Los rescatistas enviaron al lugar al menos cuatro unidades de emergencia para apagar las llamas y lograron ejecutar el rescate de varias mascotas.
Los rescatistas reportaron que en el lugar varios objetos tuvieron daños, entre los que contabilizaron al menos cuatro motocicletas y un automotor. El incendio hizo que los rescatistas pidieran refuerzos para apagar las llamas y para realizar el procedimiento de enfriamiento de paredes y escombros.
Según una transmisión en vivo de los rescatistas, el incendio ocurrió en el cantón central de Canalitos, zona 24; en el video, un rescatista narró que el incendio no dejó personas heridas, únicamente daños materiales y estructurales; asimismo, las imágenes captaron el emotivo encuentro de los perritos con su amo.
El propietario del inmueble se identificó como Gustavo Adolfo Rodríguez Montenegro, quien agradeció de manera emotiva a los apagafuegos por salvar a sus perritos y a sus gallinitas del siniestro. El vecino aseguró que no le importaban las pérdidas materiales, únicamente la vida de sus mascotas, por lo que reiteró su agradecimiento.
Perritos atendidos por rescatistas y vecinos
El video transmitido por los cuerpos de rescate mostró el momento en el que los rescatistas extrajeron a los perritos y a las gallinas. Varios vecinos apoyaron al propietario del lugar y recibieron a las mascotas con toallas húmedas y valdes.
"Dios se los pague", expresó Rodríguez tras el rescate de sus perritos y sus gallinas. El aludido aseguró que había salido rumbo a su trabajo, pero tuvo que regresar de emergencia luego de que un vecino lo llamara para alertarle acerca del incendio.
"Cuando vine, los bomberos ya estaban trabajando en el lugar", exclamó el afectado. En ese sentido, el vocero de Bomberos Voluntarios, Leandro Amado, informó que cuatro distintas compañías trabajaron en el lugar apagando el incendio estructural.
El comunicador indicó que fue necesario el envío de cuatro vehículos, entre camiones abastecedores, motobombas y ambulancias. Agregó que el rescatista Byron Juárez se encargó de coordinar la llegada de las unidades de emergencia.
"La primera unidad llega a lugar fue un camión cisterna, que declaró el incendio estructural", narró el vocero, al indicar que los ocupantes de esa unidad de rescate tomaron el mando del incidente, solicitaron refuerzos e iniciaron con los trabajos de rescate.
Los rescatistas indicaron que el incendio se produjo en un 100% de la vivienda, por lo que se hizo un ingreso forzado, se establecieron dos líneas de manguera y se ejecutó el trabajo para apagar el incendio. Amado agregó que en el interior encontraron a varios animalitos que fueron rescatados y entregados al dueño, entre ellos los perritos que fueron puestos a salvo.
Dentro de la vivienda, los bomberos trabajaron en varios ambientes, narrando que algunos cuartos eran de madera, otros de concreto reforzado y otros de adobe. Finalmente se establecieron cuatro líneas de trabajo para apagar el fuego y se utilizaron 15 mil galones de agua.
Tras varias horas de trabajo, los rescatistas confirmaron que el incendio se declaró un 90 % controlado, mientras se iniciaron los trabajos de liquidación, que incluyeron la movilización de escombros.