Fallece el cantante guatemalteco Herman May Velásquez

Guatemala lamenta la partida de Herman May Velásquez, un referente indiscutible del arte nacional.
El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) confirmó y expresó su profundo pesar por el fallecimiento de este destacado artista, cuya trayectoria se extendió por más de cuatro décadas, dejando una huella imborrable en el panorama cultural del país centroamericano.
Herman May Velásquez fue una figura central en el ámbito artístico guatemalteco, dedicando su vida al desarrollo y enriquecimiento de diversas expresiones culturales.
Su compromiso y pasión por el arte lo posicionaron como un pilar fundamental, influyendo en generaciones de creadores y amantes de la cultura. Su legado abarca un período significativo de la historia artística de Guatemala, contribuyendo de manera activa a su evolución y reconocimiento.
El artista no solo fue reconocido por su extensa carrera, sino también por su conexión personal con el vibrante mundo teatral.
Herman May Velásquez era el esposo de Gabriela Contreras, una integrante clave del equipo detrás de la Muestra de Teatro Departamental "Norma Padilla". Este espacio es conocido por ser una plataforma esencial para la promoción y difusión de las artes escénicas en Guatemala, lo que subraya la profunda inmersión de May Velásquez en el ecosistema cultural del país.
Su carrera
Herman May inició su andadura musical desde joven, cuando participó en el programa televisivo "Campiña", donde ganó el primer lugar en la rama masculina, sobresaliendo no solo por su voz sino también por su habilidad con la guitarra.
Tiempo después, formó parte del Grupo Madrigal junto a Mayra Rossel, Paty May y Sergio Iván. En 1980, el grupo representó a Guatemala en el Festival OTI de la Canción celebrado en Argentina, marcando uno de los mayores logros en su carrera grupal. Tras la desintegración del grupo un año después, Herman May arrancó oficialmente su carrera como solista.
En 1987 se unió a la Orquesta de Bob Porter, con la que colaboró durante 35 años, y formó parte de la Paco Gatsby Jazz Band, con la que llevó el talento guatemalteco a festivales de jazz en Estados Unidos y Canadá durante 25 años.
Herman May ha compartido escenario con artistas de renombre internacional como Vicky Carr, Marco Antonio Muñiz, María Conchita Alonso y Lucha Villa. En el ámbito nacional, ha cantado junto a Fabiola Rodas, Malacates Trébol Shop y otros destacados músicos, especialmente en eventos como el "Sacramento Jazz Jubilee".
Recientemente dirigió el Coro de Voces Navideñas de Herman May y lidera proyectos artísticos como director de "Producciones May". Además, es el vocalista principal de la Gran Orquesta Casa Blanca.
Entre los premios y reconocimientos que ha recibido se encuentran:
- Reconocimiento del alcalde de Boston, Massachussets (2005).
- Distinción como "Vecino Distinguido" por su trayectoria artística (2003).
- Reconocimientos de la TGW y la Academia Marta Bolaños de Prado.
- Trofeo como mejor voz masculina por Arco iris Maya (1994).
- Trofeo al mejor intérprete en el primer festival centroamericano ANINI.
- Diploma de participación en el certamen OTI (1985).
- Grupo Madrigal: primer lugar en la final del Festival OTI, Guatemala.
- Ganador del certamen de arte y cultura de la USAC (1977).
- Primer lugar en el Concurso de la Canción del programa Campiña.