Fátima Bosch deslumbra con su look en Miss Universe Guatemala

Fátima Bosch continúa causando sensación durante su visita a Guatemala. La actual Miss Universe 2025 llegó la noche de este sábado 8 de agosto a la gala final de Miss Universe Guatemala 2026, que se desarrolla en el Parque de la Industria, en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.
La mexicana fue recibida como invitada de honor del certamen y su aparición se convirtió en uno de los momentos que mayor expectativa había generado entre los seguidores de los concursos de belleza.
Bosch se presentó luciendo un elegante atuendo en tono plateado y, como no podía faltar en una ocasión tan especial, portó la corona que la identifica como la actual Miss Universe.
Su llegada quedó registrada por Emisoras Unidas, que compartió imágenes desde el recinto minutos antes del desarrollo de la elección. En ellas se observa a la reina universal acercándose a su lugar entre los invitados mientras asistentes aprovechan para fotografiarla y grabar su aparición.
Una reina que vuelve a Guatemala
La presencia de Fátima Bosch en la gala no es casualidad. La mexicana se encuentra nuevamente en Guatemala como parte de su agenda internacional y esta visita representa una de las últimas grandes paradas de su gira como Miss Universe antes de entregar la corona a finales de este año.
Bosch ya había estado en territorio guatemalteco en enero de 2026, cuando Guatemala se convirtió en el punto de partida de su gira internacional tras ganar Miss Universe 2025.
En aquella ocasión desarrolló diferentes actividades sociales y culturales y compartió varios momentos con Raschel Paz, Miss Universe Guatemala 2025. Su paso por el país incluyó encuentros comunitarios y acercamientos con organizaciones dedicadas a distintas causas sociales.
Fátima Bosch, invitada de honor
Desde semanas atrás, la presencia de Bosch había sido anunciada como uno de los principales atractivos de la final de Miss Universe Guatemala 2026.
La actual reina universal llegó al Parque de la Industria para presenciar la elección y coronación de la sucesora de Raschel Paz. Medios internacionales también destacaron previamente que su participación en la final guatemalteca sería uno de los puntos centrales de esta nueva visita al país.
Su presencia cobra especial significado debido a que la mujer que resulte ganadora esta noche comenzará su camino para llegar precisamente al escenario donde Bosch deberá despedirse de su corona.
Una visita con un fuerte componente social
Antes de cambiar las actividades sociales por el glamour de la gala, Fátima Bosch mostró otra faceta durante su estadía en Guatemala.
Horas antes del evento, la mexicana compartió fotografías de su convivencia con niñas guatemaltecas y acompañó las imágenes con una reflexión dedicada a la protección de la infancia.
"Cuidar las infancias es cuidar el futuro", escribió la reina, quien también resaltó la importancia de que los niños crezcan rodeados de amor y tengan acceso a educación, salud, alimentación y un hogar seguro.
Las fotografías mostraron a Bosch compartiendo de cerca con las pequeñas, escribiendo y realizando actividades junto a ellas.
Su agenda en Guatemala ha combinado precisamente compromisos institucionales, encuentros sociales, actividades culturales y ahora su participación en la gala nacional.