 Lionel Messi llega a Rosario tras muerte de su padre Jorge
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Lionel Messi llega a Rosario tras muerte de su padre Jorge

Esto se conoce sobre el acto de despedida a Jorge Messi que será este domingo.

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Lionel Messi llegó a Rosario para asistir al funeral de su padre
Lionel Messi llegó a Rosario para asistir al funeral de su padre / FOTO: Rosario 3
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Lionel Messi arribó este sábado a la ciudad de Rosario, en la provincia argentina de Santa Fe, para participar junto a su familia de la despedida de su padre, Jorge Messi, fallecido durante las primeras horas del día en una clínica donde había sido ingresado por las derivaciones de una larga enfermedad.

El astro tocó tierra con un avión privado hacia las 20.40 hora local (23.40 GMT) en el aeropuerto de Rosario, tras despegar desde Fort Lauderdale, en el estado de Florida, Estados Unidos, donde reside.

En medio de un operativo de seguridad, una camioneta trasladó a Lionel hacia la propiedad familiar ubicada en un barrio exclusivo de la misma urbe.

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Messi llegó a Argentina por muerte de su papá - @Rosariotres

Messi se reencuentra este sábado con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, quienes debieron afrontar la noticia de que su padre Jorge, de 68 años, murió a las 02:00 hora local (05.00 GMT) del sábado en el sanatorio Centro ubicado en la ciudad santafesina.

La familia Messi despedirá a Jorge este domingo en el cementerio El Prado, un predio privado ubicado en las afueras de Rosario, en un funeral que según medios locales será íntimo y reservado para unos pocos allegados.

Jorge Messi había nacido en 1958 en la provincia de Santa Fe y fue determinante para la carrera de su hijo Lionel, de quien fue representante y administrador del patrimonio familiar.

Muerte del padre de Lionel Messi

Jorge Messi falleció en las primeras horas de este sábado por la noche en Rosario (provincia de Santa Fe), según expresó el sanatorio Centro de esa ciudad en el que el empresario de 68 años se encontraba ingresado. "Sanatorio Centro, a través de su director médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02.00 horas (05.00 GMT)", publicó la clínica con la firma del doctor Carlos Mackey. "Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias. En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento", agregó el texto oficial.

Inter Miami apoya a Lionel Messi tras la muerte de su padre

El club de Florida disputa este mismo sábado un partido de la Leagues Cup contra el Monterrey mexicano.

*Información EFE.

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