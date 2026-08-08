Anfitriones de Miss Universe Guatemala: ¿Quiénes son?

La espera terminó. Miss Universe Guatemala 2026 celebra hoy, sábado 8 de agosto, su gala final, una noche en la que 27 candidatas buscarán conquistar la corona y convertirse en la nueva representante del país ante el certamen internacional.
A pocas horas del evento, la organización confirmó a las figuras que estarán al frente de la conducción: Gaby Asturias, Brenda Hughes y Kerim Handal, quienes serán los presentadores oficiales de la elección y coronación de Miss Universe Guatemala 2026.
Los tres tendrán la responsabilidad de acompañar al público durante cada una de las etapas de la competencia y anunciar finalmente el nombre de la mujer que sucederá a Raschel Paz como reina nacional.
La final se realiza este sábado 8 de agosto en el Parque de la Industria, en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.
27 mujeres buscan la corona
La gala de Miss Universe Guatemala 2026 tendrá como protagonistas a 27 candidatas, quienes llegan a la final después de un proceso de preparación y distintas actividades previas. Las participantes representan diferentes departamentos y territorios y buscarán convencer al jurado de que poseen las cualidades necesarias para llevar la banda de Guatemala a la competencia internacional.
Durante la competencia no solamente se tomará en cuenta la presencia escénica de las participantes. El certamen busca una representante con capacidad de comunicación, liderazgo, compromiso social y preparación para representar al país en una plataforma internacional.
Al final de la velada se conocerá a la sucesora de Raschel Paz, quien entregará la corona después de completar su etapa como representante guatemalteca.
Fátima Bosch, invitada especial de la noche
Uno de los grandes atractivos de la gala será la presencia de Fátima Bosch, actual Miss Universe 2025. La mexicana se encuentra en Guatemala y será invitada de honor durante la final de este sábado.
Bosch ha cumplido durante los últimos días una agenda de actividades en territorio guatemalteco, incluyendo encuentros culturales y sociales. Este mismo sábado compartió imágenes de una actividad con niñas, acompañadas del mensaje "Cuidar las infancias es cuidar el futuro", con el que destacó la importancia de garantizar a los menores amor, educación, salud, alimentación, protección y oportunidades para desarrollarse.
Su presencia añade un ingrediente especial a la coronación, pues el público guatemalteco tendrá la oportunidad de ver de cerca a la mujer que actualmente ostenta el máximo título de la organización Miss Universe.
Guatemala elegirá a su representante para Miss Universe 2026
La ganadora de la noche asumirá inmediatamente una importante responsabilidad: representar a Guatemala en Miss Universe 2026.
La edición internacional de este año tendrá un significado especial, ya que será la número 75 del concurso Miss Universe y se desarrollará en Puerto Rico. Al concluir esa competencia, Fátima Bosch deberá entregar la corona universal a su sucesora.
Antes de llegar a ese escenario, Guatemala deberá escoger este sábado a la candidata que llevará el nombre del país ante mujeres provenientes de diferentes partes del mundo.