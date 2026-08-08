 Miss Universe Guatemala: 27 Aspirantes Brillan en Pasarela
Farándula

Miss Universe Guatemala 2026: las 27 aspirantes conquistan la pasarela en traje de baño

¡La competencia se pone cada vez más intensa! Las 27 candidatas a Miss Universe Guatemala 2026 salieron a la pasarela en traje de baño y demostraron seguridad, presencia y personalidad ante el jurado.

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Miss Universe, Foto Alex Meoño / Emisoras Unidas
Miss Universe / FOTO: Foto Alex Meoño / Emisoras Unidas
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La noche más esperada para los seguidores de los certámenes de belleza en Guatemala ya está en marcha. Las 27 candidatas que compiten por la corona de Miss Universe Guatemala 2026 protagonizaron este sábado 8 de agosto uno de los momentos que más atención genera durante la gala: la presentación en traje de baño.

Una a una, las aspirantes aparecieron sobre el escenario para demostrar no solamente su preparación física, sino también seguridad, dominio de pasarela y desenvolvimiento frente al público y al jurado.

La gala de elección y coronación se desarrolla en el Salón 6 del Parque de la Industria, zona 9 de la Ciudad de Guatemala, donde las participantes buscan convertirse en la sucesora de Raschel Paz y obtener el derecho de representar al país en Miss Universe.

La competencia en traje de baño

Con una escenografía llena de luces y pantallas, las candidatas realizaron su presentación frente a los asistentes. El desfile permitió apreciar los diferentes estilos de pasarela de las participantes, quienes llegaron a la final después de varias semanas de actividades y preparación.

Las imágenes compartidas desde la gala muestran a las concursantes desfilando en trajes de baño de tonalidades claras y luciendo las bandas que identifican a los departamentos o territorios que representan.

La presentación forma parte de una noche decisiva en la que las 27 mujeres buscan avanzar en la competencia. La organización había mostrado previamente una fotografía oficial de las participantes en traje de baño como parte de la antesala a la elección de la nueva reina.

Fátima Bosch, invitada de honor

La gala también cuenta con una presencia muy especial. Fátima Bosch, actual Miss Universe, llegó al Parque de la Industria como invitada de honor y se convirtió en una de las figuras más esperadas de la noche.

La mexicana ha desarrollado durante los últimos días diferentes actividades en Guatemala y este sábado acompañó la elección de quien tendrá la responsabilidad de representar al país en la próxima competencia internacional.

Bosch apareció en la gala portando su corona y fue recibida por organizadores e invitados. Durante la velada también recibió un reconocimiento especial por parte de la organización.

¿Quién sucederá a Raschel Paz?

La gran interrogante de la noche continúa abierta. Raschel Paz se prepara para cerrar su etapa como Miss Universe Guatemala y coronar a la mujer que asumirá el título nacional.

Paz deja la corona después de haber representado al país en Miss Universe 2025, por lo que todas las miradas están ahora sobre las 27 aspirantes que buscan continuar ese camino.

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