Guatemaltecos hacen celebración frente a la sede del MP

Con el sonido de cohetillos de fondo y música de mariachis, varios guatemaltecos se congregaron la tarde de este sábado, 16 de mayo de 2026, frente a la sede central del Ministerio Público (MP), ubicada en el barrio Gerona de la zona 1 capitalina. Este evento ya había sido anunciado con anticipación con el objetivo de que los ciudadanos expresaran su sentir ante el cambio de autoridades en el ente investigador.
Frente al ingreso principal del edificio, los asistentes instalaron una tarima e iniciaron la actividad a las 15:00 horas con la detonación de una ametralladora de cohetillos de varios metros de largo. En el lugar, los asistentes instalaron mantas de protesta en contra de varios funcionarios de la administración saliente del MP.
Sobre la tarima, los participantes disfrutaron de varias presentaciones artísticas; la primera fue de mariachis, quienes entonaron canciones de despedida, frente a los asistentes a la sede del MP. Entre los asistentes se pudo observar la presencia del diputado José Carlos Sanabria, quien se presentó y estuvo frente al escenario principal.
Los asistentes también quemaron una ametralladora de cohetillos de al menos 100 metros de largo, mientras otros asistentes mostraron varias pancartas en contra de la corrupción. Otros asistentes celebraron bailando, mientras los mariachis cantaban canciones de festejo.
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Piñatas frente al MP y críticas al gobierno de Arévalo
Los asistentes llevaron varias piñatas con el rostro de varios personajes políticos al frente del MP. Asimismo, recordaron la lucha que se hizo luego de que el MP secuestrara los resultados electorales del 2023 y aprovecharon para criticar la gestión del gobierno de Bernardo Arévalo, expresando: "El gobierno nos ha dejado mucho a deber en este tema; sigamos festejando, este es un día de fiesta nacional", dijeron desde los parlantes.
Entre los personajes que representaron con las piñatas están el diputado Allan Rodríguez, el líder sindical Joviel Acevedo, el magistrado de la CC, Roberto Molina Barreto y María Consuelo Porras Argueta, fiscal general saliente.