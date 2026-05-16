Discusión en el tránsito termina con un herido de bala

La violencia en medio del tránsito vehicular sigue en auge en el país, alcanzando departamentos como Quetzaltenango, en donde se vivió un incidente en el que un hombre resultó herido de bala, después de una acalorada discusión que incluyó golpes. Un video en redes sociales mostró como un ocupante de motocicleta solucionó una confrontación, luego de ser agredido en plena calle.
El clip de corta duración muestra como dos hombres discuten en una de las calles de la zona 7 de la ciudad altense y la inconformidad llega hasta el punto en que uno de ellos lanza un golpe contra un motorista que utilizaba un casco de protección. Como resultado, al agredido reaccionó de una forma definitiva para acabar con la discusión.
Tras recibir un golpe en medio de la discusión vial, el motorista extrajo de su vestimenta un arma de fuego con la que hirió a su oponente con un balazo en la pierna izquierda. Al sentir el impacto del proyectil de arma de fuego, el herido se tomó la pierna y cayó al asfalto dando varios gritos de dolor.
Medios locales consignaron que el intercambio de palabras y el balazo ocurrió en la 24 avenida y Periférico, de la zona 7 de Quetzaltenango. Asimismo, revelaron que el herido de bala fue estabilizado por bomberos locales y luego fue trasladado al Hospital Regional de Occidente para recibir tratamiento.
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La discusión evolucionó a un conato de pelea
Otro video que circula en redes sociales mostró que previo al incidente armado, el hombre herido discutía fuertemente en contra de dos ocupantes de una motocicleta, amenazándose con ir a los golpes. Antes de recibir la herida de bala, el más afectado permanecía frente a un carro, mientras los dos motoristas estaban junto a su motocicleta.
Después de que el intercambio de palabras subiera de tono, el herido de bala lanzó su gorra contra el carro y siguió hablando fuertemente, pero tras unos segundos lanzó un puñetazo en contra del motorista, quien portaba casco, pero la reacción de este último fue definitiva para finalizar la pelea.