Municipalidad de Santa Catarina Pinula recibe certificación

La Municipalidad de Santa Catarina Pinula recibió la certificación ISO 9001:2015 para toda la institución, informaron fuentes de la comuna este sábado, 16 de mayo de 2026. En un comunicado, resaltaron que esta "es la primera municipalidad acreditada de esa manera".
La entidad resaltó que, "bajo la gestión del alcalde Sebastian Siero, alcanzó un hito histórico al convertirse en la primera municipalidad de Guatemala en obtener la certificación internacional ISO 9001:2015, reconocimiento que avala la excelencia en la gestión de calidad de sus servicios municipales".
Desde el primer día como alcalde, con todo el equipo nos propusimos ofrecerle a usted y su familia el mejor servicio y este logro lo demuestra. MIL GRACIAS a nuestro gran equipo municipal y a cada vecino que trabaja con nosotros para mejorar el municipio" expresó el alcalde Sebastián Siero.
"El certificado fue otorgado por ICONTEC, entidad líder en normalización y evaluación de la conformidad en América Latina. Este reconocimiento garantiza que la municipalidad opera bajo estándares internacionales de transparencia, eficiencia y mejora continua, fortaleciendo la confianza de los vecinos en la gestión pública", aseguró el comunicado.
Certificación para la mejora constante
"Esta certificación demuestra la capacidad de la municipalidad para mejorar constantemente y brindar un servicio de excelencia a nuestros vecinos, como se merecen y como toda entidad pública debería hacerlo", consideró Siero.
"Con este logro, Santa Catarina Pinula se posiciona como un referente nacional en modernización administrativa. El cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 respalda su capacidad técnica para ofrecer servicios públicos de calidad con estándares internacionales", informó el funcionario.
"Cabe destacar que esta certificación se mantiene mediante auditorías de seguimiento anuales y procesos de recertificación cada tres años, lo que garantiza la mejora continua y el cumplimiento permanente de los estándares establecidos", resaltó el jefe edil.
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