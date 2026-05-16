Ronda Rousey vs. Gina Carano, la pelea que no debes perderte

Las estadounidenses Ronda Rousey y Gina Carano se enfrentarán este sábado en una jaula durante un duelo de leyendas de las artes marciales mixtas (MMA).
Tener a Ronda Rousey y Gina Carano como protagonistas atraerá mucha atención a un evento que contará con varios nombres importantes; aunque, al igual que las mujeres en el evento principal, se trata de nombres del pasado, en algunos casos de un pasado lejano.
La cartelera principal incluye a Francis Ngannou, quien podría seguir siendo el mejor peso pesado del mundo, pero está cerca de los 40 años y solo ha peleado un combate de MMA desde que dejó la UFC como campeón en 2022. Ese mismo año se celebró la última pelea de MMA de Nate Díaz, quien ahora tiene 41 años. El excampeón de peso pesado de la UFC, Junior Dos Santos, de 42 años, quien enfrenta al cubano Robelis Despaigne, también se puso los guantes de MMA por última vez en 2022.
Sin embargo, el regreso de Rousey y el debut de MVP en el mundo de las MMA despierta una gran expectación. Varios de los peleadores de la cartelera principal ofrecieron espectáculos imperdibles en su mejor momento, y aún persiste la intriga sobre lo que todavía pueden ofrecer.
¿Dónde verlo, hora y fecha?
Most Valuable Promotions, la promotora de Jake Paul, anunció el evento Ronda Rousey vs. Gina Carano a realizarse en el Intuit Dome de Inglewood, la casa de los Clippers de la NBA, el 16 de mayo de 2026 a las 19:00 horas GT.
Ronda Rousey y Gina Carano salieron del retiro para volver a los cuadriláteros de la MMA y el combate entre las dos leyendas se disputará este día con opción para verse en Guatemala por Netflix.
- Transmisión: La pelea histórica se transmitirá de forma exclusiva a nivel global a través de Netflix, siendo el primer gran evento de MMA emitido en esta plataforma
- Formato: El combate estelar será un enfrentamiento de peso pluma pactado a 5 asaltos.
*Información ESPN GT.