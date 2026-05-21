Panini aclara por qué Neymar no está en el álbum Mundial

La emoción por el Mundial 2026 no solo gira alrededor de las selecciones y los convocados, sino también del tradicional álbum oficial de estampas de Panini, que este año desató una inesperada controversia por la ausencia de una de las mayores figuras del fútbol brasileño: Neymar.
La situación generó una ola de críticas y reacciones en redes sociales luego de que miles de aficionados comenzaran a notar que el delantero del Santos no aparecía en las páginas dedicadas a la selección de Brasil.
La polémica tomó aún más fuerza después de que el técnico italiano Carlo Ancelotti sorprendiera al convocar oficialmente a Neymar para disputar la Copa del Mundo 2026 con la Canarinha.
La convocatoria de Neymar sorprendió incluso a Panini
La presencia de Neymar en la lista final de Brasil tomó por sorpresa a muchos aficionados y especialistas deportivos, debido a que el jugador prácticamente no había tenido participación con la selección desde la llegada de Carlo Ancelotti.
El delantero tampoco había estado presente en partidos amistosos ni en compromisos recientes de Eliminatorias Sudamericanas, principalmente debido a lesiones y problemas físicos que marcaron los últimos años de su carrera.
Sin embargo, Ancelotti decidió incluirlo dentro de los 26 convocados para el torneo, argumentando la importancia de su experiencia y liderazgo para una selección brasileña que llega al Mundial tras años de irregularidad.
La convocatoria fue recibida con emoción por los aficionados brasileños, quienes incluso interrumpieron el anuncio oficial con cánticos a favor del jugador.
Las redes explotaron contra Panini
Poco después de conocerse la lista oficial de Brasil, los fanáticos comenzaron a revisar el álbum del Mundial y descubrieron que Neymar no tenía estampita oficial dentro de la colección.
La ausencia provocó una avalancha de comentarios en plataformas como X, TikTok e Instagram.
"¿Cómo dejan fuera a Neymar?", "Brasil sin Neymar en el álbum no tiene sentido" y "Panini cometió el error del año", fueron algunos de los mensajes publicados por usuarios molestos.
@ketzzzyt
Panini ayer perdió 99% de sus acciones por no poner a Neymar♬ sonido original - ketz - ketz
Muchos coleccionistas también compartieron memes y videos mostrando espacios vacíos o estampas personalizadas creadas por ellos mismos para "corregir" la ausencia del astro brasileño.
Otros aficionados incluso comenzaron a especular sobre una posible estrategia comercial de Panini para lanzar posteriormente una edición especial de Neymar.
Panini explica por qué Neymar no aparece
Ante la creciente polémica, Panini decidió aclarar públicamente la situación.
Juan Pedro Martínez, director editorial de Panini España, explicó que las listas de jugadores se cierran meses antes del inicio del torneo debido a la enorme cantidad de estampas que deben imprimirse y distribuirse a nivel mundial.
"Hay que explicar que por la cantidad de lo que había que imprimir, las listas de jugadores se cierran sobre el final de año", explicó el directivo.
También recordó que hasta ese momento Carlo Ancelotti no había utilizado a Neymar en ninguna convocatoria oficial.
"Todos sabemos que Ancelotti, hasta esta convocatoria, no había contado ni una sola vez con Neymar. Ha sido un poco sorprendente", señaló.
¿Habrá una estampita especial de Neymar?
Aunque Neymar no aparece inicialmente en el álbum, Panini dejó abierta la posibilidad de lanzar próximamente una lámina especial del futbolista brasileño.
Según explicó Martínez, normalmente la compañía publica packs adicionales con cromos de jugadores que finalmente sí fueron convocados al Mundial y reemplazan a futbolistas que quedaron fuera de la lista definitiva.
"No sé porque esto se dirige desde Italia, pero lo que se suele hacer en estas colecciones es que al final se hace un nuevo pack con nuevos cromos", comentó.
El directivo adelantó que Neymar podría ocupar el lugar de jugadores como Rodrygo o Éder Militão dentro de futuras actualizaciones del álbum.
La noticia alivió parcialmente a los fanáticos, quienes ahora esperan con ansias una posible edición especial del delantero.
Neymar buscará su "último baile" mundialista
El Mundial 2026 podría representar la última participación de Neymar en una Copa del Mundo.
El delantero del Santos disputará su cuarto Mundial con Brasil y buscará conquistar el único gran título que falta en su carrera profesional.
A pesar de las lesiones y las dudas sobre su estado físico, muchos aficionados consideran que el jugador sigue siendo uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente de la selección brasileña.
Por ahora, mientras los seguidores esperan el debut de Brasil en el torneo, también aguardan la posible llegada de la estampita más buscada y polémica del Mundial 2026: la de Neymar Jr.