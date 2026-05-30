 Alineaciones de PSG y Arsenal para la final de Champions
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Alineaciones de PSG y Arsenal para la final de Champions

Luis Enrique y Mikel Arteta presentan sus onces de gala para la final que se llevará a cabo en el Puskas Arena, en Budapest.

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Partido entre Arsenal y PSG por la semifinal de ida de la UEFA Champions League 2024/25 - Archivo
Partido entre Arsenal y PSG por la semifinal de ida de la UEFA Champions League 2024/25 / FOTO: Archivo
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Paris Saint-Germain y Arsenal ya tienen definidos a los once futbolistas que saltarán al terreno de juego para disputar la gran final de la UEFA Champions League en el Puskás Aréna de Budapest. Franceses e ingleses buscarán cerrar una temporada histórica en el partido más importante del fútbol europeo a nivel de clubes.

El PSG intentará defender el título conquistado la campaña anterior, mientras que el Arsenal aspira a levantar por primera vez la prestigiosa "Orejona". Con más de 67 mil aficionados en las gradas y una enorme expectativa alrededor del encuentro, Luis Enrique y Mikel Arteta apostaron por sus mejores piezas para la batalla por el campeonato.

EN VIVO. Minuto a minuto del PSG vs. Arsenal

PSG y Arsenal disputan la final de la UEFA Champions League 2025/26 en el Puskás Aréna de Budapest. Sigue aquí el minuto a minuto del partido.

Los onces de la final de Champions League

Alineación del Paris Saint-Germain

  • Portero: Matvei Safonov.
  • Defensas: Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes.
  • Mediocampistas: João Neves, Vitinha y Fabián Ruiz.
  • Delanteros: Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Alineación del Arsenal

  • Portero: David Raya.
  • Defensas: William Saliba, Christian Mosquera, Piero Hincapié, Gabriel Magalhães y Myles Lewis-Skelly.
  • Mediocampistas: Declan Rice y Martin Ødegaard (capitán).
  • Delanteros: Bukayo Saka, Leandro Trossard y Kai Havertz.
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PSG y Arsenal disputarán la final de la UEFA Champions League 2025-2026 - UEFA

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