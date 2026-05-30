Alineaciones de PSG y Arsenal para la final de Champions

Paris Saint-Germain y Arsenal ya tienen definidos a los once futbolistas que saltarán al terreno de juego para disputar la gran final de la UEFA Champions League en el Puskás Aréna de Budapest. Franceses e ingleses buscarán cerrar una temporada histórica en el partido más importante del fútbol europeo a nivel de clubes.
El PSG intentará defender el título conquistado la campaña anterior, mientras que el Arsenal aspira a levantar por primera vez la prestigiosa "Orejona". Con más de 67 mil aficionados en las gradas y una enorme expectativa alrededor del encuentro, Luis Enrique y Mikel Arteta apostaron por sus mejores piezas para la batalla por el campeonato.
Los onces de la final de Champions League
Alineación del Paris Saint-Germain
- Portero: Matvei Safonov.
- Defensas: Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes.
- Mediocampistas: João Neves, Vitinha y Fabián Ruiz.
- Delanteros: Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.
Alineación del Arsenal
- Portero: David Raya.
- Defensas: William Saliba, Christian Mosquera, Piero Hincapié, Gabriel Magalhães y Myles Lewis-Skelly.
- Mediocampistas: Declan Rice y Martin Ødegaard (capitán).
- Delanteros: Bukayo Saka, Leandro Trossard y Kai Havertz.