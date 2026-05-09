 EN VIVO: Minuto a minuto del Municipal vs. Mixco
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EN VIVO: Minuto a minuto del Municipal vs. Mixco

No te pierdas todo el tema estadístico del partido entre "Rojos" y "Chicharroneros" en esta nota.

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EN VIVO: Minuto a minuto del Municipal vs. Mixco
EN VIVO: Minuto a minuto del Municipal vs. Mixco / FOTO: EU Digital

Municipal recibe al Deportivo Mixco en la semifinal de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional. Con ventaja de 2-0, los "Rojos" son anfitriones en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, el cual lucirá un lleno espectacular, ya que todas las entradas fueron agotadas en la preventa.

Ambos clubes ya están clasificados a la Copa Centroamericana 2026, y lucha por ser el mejor del torneo mayor del futbol guatemalteco. El "Mimado de la Afición" busca su copa número 33 de la historia, en tanto, los "Chicharroneros" quieren su primer título.

Guatemala | Liga Nacional - Semi-finalsGuatemala | Liga Nacional - Semi-finals
Municipal
Sistema: No disponible
Minuto: 29'
2 - 0
09/05/2026 - 18:00
Actualizar marcador
Deportivo Mixco
Sistema: No disponible
Competición
Liga Nacional - Semi-finals - Guatemala
Fase
Semifinales - Jornada Semi-finals
Árbitro
No disponible

Incidencias del partido

26'
goal
Gol de J. Franco. Municipal deja el marcador 1 - 0
28'
goal
Gol de Jugador. Deportivo Mixco deja el marcador 2 - 0 de home

Goles

  • 26'
    Gol
    J. Franco (1 - 0)
  • 28'
    Gol
    Jugador (2 - 0) - home

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • 06/05
    Deportivo Mixco
    Deportivo Mixco 0 - 2 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 26/04
    Municipal
    Municipal 3 - 0 Deportivo Mixco
    Liga Nacional | Finalizado
  • 04/03
    Deportivo Mixco
    Deportivo Mixco 1 - 0 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 09/11
    Deportivo Mixco
    Deportivo Mixco 1 - 0 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 04/09
    Municipal
    Municipal 3 - 1 Mixco
    Liga Nacional | Finalizado

Últimos de Municipal

  • 06/05
    Deportivo Mixco
    Deportivo Mixco 0 - 2 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 04/05
    Municipal
    Municipal 2 - 0 Guastatoya
    Liga Nacional | Finalizado
  • 01/05
    Guastatoya
    Guastatoya 0 - 1 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 26/04
    Municipal
    Municipal 3 - 0 Deportivo Mixco
    Liga Nacional | Finalizado
  • 19/04
    Marquense
    Marquense 1 - 3 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado

Últimos de Deportivo Mixco

  • 06/05
    Deportivo Mixco
    Deportivo Mixco 0 - 2 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 02/05
    Deportivo Mixco
    Deportivo Mixco 2 - 0 Coban Imperial
    Liga Nacional | Finalizado
  • 29/04
    Coban Imperial
    Coban Imperial 2 - 0 Deportivo Mixco
    Liga Nacional | Finalizado
  • 26/04
    Municipal
    Municipal 3 - 0 Deportivo Mixco
    Liga Nacional | Finalizado
  • 19/04
    Deportivo Mixco
    Deportivo Mixco 4 - 0 Aurora F.C.
    Liga Nacional | Finalizado

Estadísticas generales

Municipal
Deportivo Mixco
2
Tiros de esquina
1
0
Saques de banda
0
0
Tiros libres
0
0
Saques de meta
0
0
Penal
0
0
Cambio
0
32
Ataques
44
19
Ataques peligrosos
26
3
Remates al arco
1
0
Remates desviados
2
44%
Posesión
56%

Alineaciones

Municipal
  • Sin alineación disponible.
Deportivo Mixco
  • Sin alineación disponible.

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