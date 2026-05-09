EN VIVO: Minuto a minuto del Municipal vs. Mixco

Municipal recibe al Deportivo Mixco en la semifinal de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional. Con ventaja de 2-0, los "Rojos" son anfitriones en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, el cual lucirá un lleno espectacular, ya que todas las entradas fueron agotadas en la preventa.
Ambos clubes ya están clasificados a la Copa Centroamericana 2026, y lucha por ser el mejor del torneo mayor del futbol guatemalteco. El "Mimado de la Afición" busca su copa número 33 de la historia, en tanto, los "Chicharroneros" quieren su primer título.
Guatemala | Liga Nacional - Semi-finals
Municipal
Sistema: No disponible
Minuto: 29'
2 - 0
09/05/2026 - 18:00
Deportivo Mixco
Sistema: No disponible
Competición
Liga Nacional - Semi-finals - Guatemala
Fase
Semifinales - Jornada Semi-finals
Árbitro
No disponible
Incidencias del partido
26'
Gol de J. Franco. Municipal deja el marcador 1 - 0
28'
Gol de Jugador. Deportivo Mixco deja el marcador 2 - 0 de home
Goles
-
26'J. Franco (1 - 0)
-
28'Jugador (2 - 0) - home
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
-
06/05Deportivo Mixco 0 - 2 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
-
26/04Municipal 3 - 0 Deportivo Mixco
Liga Nacional | Finalizado
-
04/03Deportivo Mixco 1 - 0 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
-
09/11Deportivo Mixco 1 - 0 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
-
04/09Municipal 3 - 1 Mixco
Liga Nacional | Finalizado
Últimos de Municipal
-
06/05Deportivo Mixco 0 - 2 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
-
04/05Municipal 2 - 0 Guastatoya
Liga Nacional | Finalizado
-
01/05Guastatoya 0 - 1 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
-
26/04Municipal 3 - 0 Deportivo Mixco
Liga Nacional | Finalizado
-
19/04Marquense 1 - 3 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
Últimos de Deportivo Mixco
-
06/05Deportivo Mixco 0 - 2 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
-
02/05Deportivo Mixco 2 - 0 Coban Imperial
Liga Nacional | Finalizado
-
29/04Coban Imperial 2 - 0 Deportivo Mixco
Liga Nacional | Finalizado
-
26/04Municipal 3 - 0 Deportivo Mixco
Liga Nacional | Finalizado
-
19/04Deportivo Mixco 4 - 0 Aurora F.C.
Liga Nacional | Finalizado
Estadísticas generales
Municipal
Deportivo Mixco
2
Tiros de esquina
1
0
Saques de banda
0
0
Tiros libres
0
0
Saques de meta
0
0
Penal
0
0
Cambio
0
32
Ataques
44
19
Ataques peligrosos
26
3
Remates al arco
1
0
Remates desviados
2
44%
Posesión
56%
Alineaciones
Municipal
- Sin alineación disponible.
Deportivo Mixco
- Sin alineación disponible.