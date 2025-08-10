Enorme agujero en carretera hacia Petén

Un enorme agujero causado por un socavamiento en el kilómetro 281.2 de la ruta CA-13, en La Cooperativa, Río Dulce, Izabal, ha provocado ya dos accidentes durante la noche y madrugada de este domingo 10 de agosto de 2025. Este daño afecta la vía que conecta Río Dulce con Petén, limitando el tránsito a vehículos livianos y obstaculizando el paso del transporte pesado.
El socavamiento, que abarca más de un carril en la parte inferior de la carretera, se originó por el colapso de una tubería ubicada al costado de la vía, situación que es ajena al mantenimiento que realiza la Unidad de Conservación Vial (COVIAL). Ante la emergencia, personal de COVIAL ya trabaja en la rehabilitación del kilómetro afectado para restablecer la circulación lo antes posible.
Recomiendan utilizar ruta alterna
Mientras tanto, conductores y usuarios que se dirigen hacia Petén o la capital han sido recomendados a utilizar la ruta alterna vía Cobán debido al riesgo que representa el paso por esta zona afectada.
A pesar de la gravedad de la situación y de los accidentes registrados, hasta ahora el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) se ha pronunciado oficialmente sobre el daño o los planes para su reparación.
La falta de información ha generado preocupación entre los transportistas y la población local, quienes exigen una pronta solución para evitar más incidentes y asegurar el flujo vehicular en esta importante arteria vial.