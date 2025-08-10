 Enorme agujero en carretera hacia Petén
Nacionales

Enorme agujero en carretera CA-13 provoca accidentes y afecta tránsito hacia Petén

Este daño afecta la vía que conecta Río Dulce con Petén, limitando el tránsito a vehículos livianos y obstaculizando el paso del transporte pesado.

Compartir:
Socavamiento., Redes sociales
Socavamiento. / FOTO: Redes sociales

Un enorme agujero causado por un socavamiento en el kilómetro 281.2 de la ruta CA-13, en La Cooperativa, Río Dulce, Izabal, ha provocado ya dos accidentes durante la noche y madrugada de este domingo 10 de agosto de 2025. Este daño afecta la vía que conecta Río Dulce con Petén, limitando el tránsito a vehículos livianos y obstaculizando el paso del transporte pesado.

El socavamiento, que abarca más de un carril en la parte inferior de la carretera, se originó por el colapso de una tubería ubicada al costado de la vía, situación que es ajena al mantenimiento que realiza la Unidad de Conservación Vial (COVIAL). Ante la emergencia, personal de COVIAL ya trabaja en la rehabilitación del kilómetro afectado para restablecer la circulación lo antes posible.

Recomiendan utilizar ruta alterna 

Mientras tanto, conductores y usuarios que se dirigen hacia Petén o la capital han sido recomendados a utilizar la ruta alterna vía Cobán debido al riesgo que representa el paso por esta zona afectada.

A pesar de la gravedad de la situación y de los accidentes registrados, hasta ahora el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) se ha pronunciado oficialmente sobre el daño o los planes para su reparación.

La falta de información ha generado preocupación entre los transportistas y la población local, quienes exigen una pronta solución para evitar más incidentes y asegurar el flujo vehicular en esta importante arteria vial.

En Portada

Covial repara de emergencia tramo dañado en ruta CA-13 entre Izabal y Petént
Nacionales

Covial repara de emergencia tramo dañado en ruta CA-13 entre Izabal y Petén

12:31 PM, Ago 10
Municipal recibirá a Comunicaciones con casa llena t
Deportes

Municipal recibirá a Comunicaciones con casa llena

12:36 PM, Ago 10
Ángela Aguilar fue captada disfrutando del concierto de Christian Nodal en Guatemalat
Farándula

Ángela Aguilar fue captada disfrutando del concierto de Christian Nodal en Guatemala

10:41 AM, Ago 10
Luis Grijalva logra su boleto al Campeonato Mundial de Atletismot
Deportes

Luis Grijalva logra su boleto al Campeonato Mundial de Atletismo

07:02 AM, Ago 10

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol GuatemaltecoSismosredes socialesCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos