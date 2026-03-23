 Caso CHN: Pedro Duque ligado a proceso y enviado a prisión
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Desfalco millonario: Pedro Duque es ligado a proceso y enviado a prisión

Duque es señalado de tres delitos, incluido estafa en forma continuada.

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Pedro Duque, implicado en el caso CHN, donde se investiga un presunto desfalco millonario., Omar Solís/Emisoras Unidas
Pedro Duque, implicado en el caso CHN, donde se investiga un presunto desfalco millonario. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Juzgado Segundo Penal resolvió este lunes, 23 de marzo, ligar a proceso y enviar a prisión preventiva a Pedro Duque, señalado de ser el líder de una estructura criminal a la cual se le atribuye un desfalco al banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN) por una suma millonaria.

La audiencia de primera declaración se llevó a cabo durante varias jornadas y concluyó este lunes. Durante la misma, las partes expusieron sus argumentos para que se procediera a dilucidar la situación legal del sindicado.

Mientras el Ministerio Público (MP) vinculaba a Duque con acciones ilícitas que llevaron a defraudar a la referida entidad bancaria, la defensa señalaba que no existían bases sólidas para señalarlo de haber incurrido en ilícitos.

Sin embargo, el juez a cargo analizó los planteamientos y elementos expuestos durante la diligencia, tras lo cual concluyó que el señalado deberá enfrentar proceso penal por los delitos de estafa propia en forma continuada, asociación ilícita y lavado se dinero u otros activos.

Desfalco millonario

El caso relacionado con las anomalías en el Crédito Hipotecario Nacional fue revelado el pasado 30 de octubre por el Ministerio Público (MP), que empezó las investigaciones en seguimiento de una denuncia que planteó la propia entidad financiera.

El jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Keyver Sical, explicó que en la querella que ingresó al MP a inicios de 2025, se expuso que se detectó que funcionarios y empleados habrían utilizado una diagramación en específico para cometer el desfalco por aproximadamente 20 millones de quetzales.

En cuanto a la forma de operar de este grupo, se indicó que se autorizaron extrafinanciamientos de hasta Q400 mil a personas que no tenían el perfil determinado para cubrir esos altos montos. Además, se determinó que mientras de la estructura acudían junto con los supuestos clientes para cobrarlos en efectivo.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

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