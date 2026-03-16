Caso CHN: Audiencia de Pedro Duque se realiza a puerta cerrada

En el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal se desarrolló este lunes 16 de marzo la audiencia de primera declaración de e Pedro Duque, supuesto líder de una estructura criminal que habría cometido un desfalco millonario en el banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN).
La audiencia se desarrolló a puerta cerrada y sin la presencia de los medios de comunicación, debido a que el caso está bajo reserva.
Durante la mañana agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que se presentaron para dar seguridad perimetral, a pesar de que el Organismo Judicial cuenta con su propia seguridad, procedieron a identificar a los medios de comunicación presentes, situación que no se hace en otras audiencias
El sindicado fue declarado en rebeldía desde enero de 2026 por resolución de la referida judicatura debido a que no se presentó a la audiencia de primera declaración que estaba programada para el 5 de ese mes.
De acuerdo con las investigaciones, se detectó que funcionarios y empleados habrían utilizado una diagramación en específico para cometer el desfalco al CHN por aproximadamente 20 millones de quetzales y Duque habría tenido un papel primordial en estos hechos.
Desfalco millonario
El caso relacionado con las anomalías en el Crédito Hipotecario Nacional fue revelado el pasado 30 de octubre por el Ministerio Público (MP), que empezó las investigaciones en seguimiento de una denuncia que planteó la propia entidad financiera.
El jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Keyver Sical, explicó que en la querella que ingresó al MP a inicios de 2025, se expuso que se detectó que funcionarios y empleados habrían utilizado una diagramación en específico para cometer el desfalco por aproximadamente 20 millones de quetzales.
En cuanto a la forma de operar de este grupo, se indicó que se autorizaron extrafinanciamientos de hasta Q400 mil a personas que no tenían el perfil determinado para cubrir esos altos montos. Además, se determinó que mientras de la estructura acudían junto con los supuestos clientes para cobrarlos en efectivo.
Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7*