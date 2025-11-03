Desfalco millonario: Implicados envíados a prisión

El Juzgado de Turno de Torre de Tribunales les dio a conocer la semana pasada el motivo de su detención a las personas capturadas por su presunta vinculación al desfalco millonario al banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN); sin embargo, hasta ahora no ha sido definida su situación legal.
En ese sentido, se informó que los seis sindicados guardarán prisión de manera provisional en Matamoros, ubicado en la zona 1 capitalina; y el Centro Preventivo para Varones, en zona 18.
Deberán permanecer en los referidos centros de detención mientras esperan el inicio de su audiencia de primera declaración, en la cual se determinará si enfrentarán o no proceso penal y si deberán seguir privados de su libertad.
Los implicados en este caso donde se investigan irregularidades en el manejo de fondos de la referida entidad bancaria son: Ana Gabriela Ávila, Luis Pelaez Guerra, Gustavo Varela, Willman López, Pedro Guamuche y María Fernanda Segura.
A estas personas se les atribuyen diferentes delitos, entre estos, estafa, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, abuso de autoridad y estafa propia en forma continuada.
Investigan desfalco millonario
El caso relacionado con las anomalías en el Crédito Hipotecario Nacional fue revelado el pasado 30 de octubre por el Ministerio Público (MP), que empezó las investigaciones en seguimiento de una denuncia que planteó la propia entidad financiera.
El jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Keyver Sical, explicó que en la querella que ingresó al MP a inicios de 2025, se expuso que se detectó que funcionarios y empleados habrían utilizado una diagramación en específico para cometer el desfalco por aproximadamente 20 millones de quetzales.
En cuanto a la forma de operar de este grupo, se indicó que se autorizaron extrafinanciamientos de hasta Q400 mil a personas que no tenían el perfil determinado para cubrir esos altos montos. Además, se determinó que mientras de la estructura acudían junto con los supuestos clientes para cobrarlos en efectivo.
"Podemos observar, de la manera más burda, cómo esta parte del grupo criminal llegaba a traer cantidades muy grandes de efectivo a esa institución bancaria, contraviniendo todas las normas legales internas de cualquier banco", resaltó el fiscal.
Agregó que se han contabilizado, hasta ahora, 57 personas que pidieron extrafinanciamentos de esa forma, mismos que los trabajadores les autorizaron obviando todas las normas al respecto.
"En estas estructuras siempre deben tener a alguien adentro de la institución y siempre hay un ala o una parte de la estructura externa. Hay parte interna y externa en todos los casos y en este no fue la excepción", compartió el delegado del MP.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7