Investigan millonario desfalco en entidad bancaria, ¿qué se sabe del caso?

El Ministerio Público (MP) reveló este jueves 30 de octubre un caso relacionado con un desfalco millonario a un banco del sistema, en el que estaría involucrada una estructura criminal que implementó una serie de operaciones para la sustracción de los fondos. El monto preliminar que se maneja sobre el detrimento a la entidad es de Q20 millones.
En seguimiento a esta pesquisa, este día se lleva a cabo un operativo a cargo de la Unidad de Delitos relacionados con Bancos, Aseguradoras y demás Instituciones Financieras de la Fiscalía contra el Crimen Organizado en coordinación con el fiscal regional metropolitano y el acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con Kleyver Sical, fiscal de sección de la referida unidad del MP, se busca hacer efectivas 12 órdenes de aprehensión, incluida una contra quien podría ser el líder de la organización delictiva.
Según explicó, están en desarrollo 15 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en diferentes sectores, en el marco de las cuales hasta el momento han sido detenidas seis personas y al final de la jornada se podría tener otras dos aprehensiones ejecutadas.
Por aparte, se confirmó que el Juzgado Segundo Penal giró una orden de aprehensión en contra de Pedro Duque por su presunta implicación en el caso.
Origen del caso y detalles de la primera fase
El fiscal Sical indicó que la investigación por este caso se inició en los primeros meses de 2025, luego de que una entidad bancaria presentó una querella contra funcionarios y empleados que habrían utilizado una diagramación en específico para cometer el desfalco por varios millones de quetzales.
"Esta forma era la utilización de algunas empresas de las que todos conocemos como ‘de papel’, inexistentes, de las que se pide un registro y no existe, se verifica una sede comercial y es un lugar inhóspito, sin parqueo ni construcción", dijo.
Añadió que esta es la primera fase del caso, tomando en cuenta que continúa en desarrollo la investigación.
Forma de operar de la estructura
Con respecto a cómo se llevaron a cabo las irregularidades, el fiscal indicó que se utilizaba un contrato para extrafinanciamientos, pero se pudo establecer que no se respetó la normativa interna que obliga a los trabajadores, tanto internos como externos, al ofrecer este tipo de producto financiero.
"Podemos observar, de la manera más burda, cómo esta parte del grupo criminal llegaba a traer cantidades muy grandes de efectivo a esa institución bancaria, contraviniendo todas las normas legales internas de cualquier banco", resaltó.
La investigación reveló que se utilizaba a personas sin perfil económico, a quienes les ofrecían dinero. Entonces, eran ellas quienes tramitaban las peticiones de los créditos, por hasta Q400 mil, mismos que tras ser autorizados eran cobrados en efectivo.
Cierto estrato del grupo criminal se encargaba después de acompañar a esas personas al banco para recibir los fondos. "Esperaban que le dieran el dinero y se lo quitaban, se lo arrabataban de la mano, y se lo llevaban", expuso.
"Hay fotogramas donde hay dos mujeres y personas saliendo con el efectivo, que también es inusual de la forma en cómo lo extraían", compartió el funcionario del MP.
Se han contabilizado, hasta ahora, 57 personas que pidieron extrafinanciamentos, ninguna tenía el perfil para optar a este tipo de servicio crediticio. A pesar de ello, los trabajadores o extrabajadores de la institución obviaron eso y autorizaron las fuertes cantidades.
"En estas estructuras siempre deben tener a alguien adentro de la institución y siempre hay un ala o una parte de la estructura externa. Hay parte interna y externa en todos los casos y en este no fue la excepción", compartió.
Resultados del operativo
En cuanto a los resultados del operativo, el MP informó que las seis personas capturadas son: Ana Gabriela Ávila, Luis Pelaez Guerra, Gustavo Varela, Willman López, Pedro Guamuche y María Fernanda Segura, a quienes se les atribuyen diferentes delitos, entre estos, estafa, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, abuso de autoridad y estafa propia en forma continuada.
Además, se han realizado entrevistas, se obtuvieron medios de investigación documental, se realizó el secuestro de armas y vehículos. También fueron decomisados teléfonos y computadoras que ya están siendo analizadas y han arrojado cierta información.