La Policía Municipal de Tránsito (PMT) reforzará los operativos de alcoholemia durante los días 30 y 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, con el objetivo de supervisar la movilidad y resguardar la vida de los vecinos y sus familias. Durante este período de descanso es importante adoptar medidas preventivas para evitar accidentes provocados por el consumo de alcohol al conducir.
Nacionales
PMT refuerza operativos de alcoholemia en la capital
Se intensificarán las acciones de verificación del tránsito durante los días 30 y 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.
- por Nancy Alvarez
- 17:36, Oct 30 2025
-
Etiquetas:
En Portada
Temas
Descubre más contenidos en radiosguate.com
Tecnología
Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos
- por Luisa Maria Godinez
- 10:52 AM, Oct 27
Farándula
¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan
- por Luisa Maria Godinez
- 12:12 PM, Oct 28
Horóscopos y más contenidos en latronadora.com
×
¿Activar notificaciones?
Recibe las últimas novedades directamente en tu dispositivo.