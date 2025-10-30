El presidente Bernardo Arévalo calificó de positivo que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) haya iniciado el proceso para examinar la conducta del juez Séptimo Penal, Fredy Orellana.
Nacionales
Ejecutivo presentará quejas contra juez Orellana en supervisión de Tribunales
El presidente Bernardo Arévalo también anunció que interpondrá una querella contra el fiscal Rafael Curruchiche.
- por Nancy Alvarez
- 14:50, Oct 30 2025
-
Etiquetas:
En Portada
Temas
Descubre más contenidos en radiosguate.com
Tecnología
Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos
- por Luisa Maria Godinez
- 10:52 AM, Oct 27
Farándula
¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan
- por Luisa Maria Godinez
- 12:12 PM, Oct 28
Horóscopos y más contenidos en latronadora.com
×
¿Activar notificaciones?
Recibe las últimas novedades directamente en tu dispositivo.