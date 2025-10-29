La ley les alcanzará, afirma Arévalo sobre Porras y Orellana

El presidente, Bernardo Arévalo, utilizó su cuenta oficial en X, antes Twitter, para referirse nuevamente a la resolución de la Corte de Constitucionalidad sobre diligencias que buscaban anular al partido Semilla. El mandatario su dirigió directamente a la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, y al Juez, Fredy Orellana.
Aunque a Porras, a Orellana y a sus demás conspiradores les cueste entenderlo. Más temprano que tarde, la ley les alcanzará", afirmó el mandatario.
El jefe del Ejecutivo recalcó que los resultados electorales no se tocan y la democracia tampoco se toca. Reiteró afirmando que la voluntad soberana del pueblo no se toca.
Vicemandataria Herrera también reacciona
Asimismo, la vicepresidenta de la República, Karin Herrera, se refirió al tema de la solicitud de retiro de antejuicio. La vicemandataria sentenció que la acción penal presentada "es política, ilegítima y espuria".
"Carece de sustento lógico y jurídico. Esto se hará valer en su momento y mediante los mecanismos correspondientes", argumentó Herrera.
Con información de los periodistas David Alvarado y Juan Carlos Chanta, de Emisoras Unidas FM.