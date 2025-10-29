 Expresidentes piden a OEA defensa democrática en Guatemala
Expresidentes de Iberoamérica instan a OEA a velar por el orden democrático en Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo ha denunciado una campaña de acoso por parte del Ministerio Público y algunos jueces, hechos que han sido calificados como intentos de golpe de Estado.

Foto de archivo del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, EFE/Olatz Castrillo
Foto de archivo del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León / FOTO: EFE/Olatz Castrillo

Expresidentes de países iberoamericanos instaron este miércoles a la Organización de Estados Americano (OEA) a intervenir para preservar la institucionalidad democrática en Guatemala, ante las presiones por parte del Ministerio Público (MP) que intenta derribar el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León.

En un comunicado, la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), que engloba a expresidentes de trece países iberoamericanos, pidió a la Secretaria General de la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a velar por el orden democrático mediante todos los mecanismos posibles.

Además, la organización calificó como "pertinaz" la actuación del Ministerio Público de Guatemala y denunció que está "orientada a criminalizar e inhabilitar al partido oficial Movimiento Semilla y lograr la anulación de las elecciones de 2023".

El comunicado está firmado por los expresidentes de más de una decena de países iberoamericanos, entre ellos el español Mariano Rajoy, el mexicano Felipe Calderón, el colombiano Álvaro Uribe y el ecuatoriano Lenin Moreno, entre otros.

OEA programa sesión extraordinaria para conocer situación de Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo anunció en cadena nacional que se solicitó esta sesión para que el Consejo Permanente de la OEA conozca el escenario en el país.

Arévalo expone intentos de golpe de Estado

Arévalo de León ganó en agosto de 2023 de manera sorpresiva los comicios con un discurso anticorrupción de la mano del partido Movimiento Semilla, en una elección que, según expertos, fue pavimentada para la victoria de candidatos afines al Ministerio Público y Gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024).

El presidente ha denunciado que sufre desde entonces una campaña de acoso por parte del Ministerio Público, cuya cúpula está sancionada por corrupción por la Unión Europea y Estados Unidos, y recientemente denunció que se trata de un intento de golpe de Estado.

Entre otras medidas, el Ministerio Público que dirige Consuelo Porras promovió en 2024 un proceso judicial en contra del Movimiento Semilla por supuestas firmas falsas en la creación del partido en 2018, y capturó a afiliados de este partido político con el propósito, según algunos de los detenidos, de validar la acusación contra la formación.

El pasado viernes, un juez penal (sancionado por Estados Unidos) ordenó al Tribunal Supremo Electoral que designara como vacante el puesto de presidente debido a que el partido Movimiento Semilla quedó suspendido, pese a que la ley no le permite dicha atribución.

La Secretaría de la OEA reafirmó el pasado domingo que los comicios que dieron la victoria a Arévalo fueron legítimos e hizo un llamado a respetar ese resultado.

