Mensaje de Bernardo Arévalo: Cadena nacional 26 de cctubre

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, brindó un mensaje en cadena nacional este domingo 26 de octubre para pronunciarse con respecto a la situación que se presenta en el país, tomando en cuenta que se han intensificado los esfuerzos por desconocer los resultados de las Elecciones Generales de 2023, al declarar por medio de una orden judicial la nulidad del partido Movimiento Semilla, con el cual fue electo.
Desde el Palacio Nacional de la Cultura, acompañado por la vicepresidenta Karin Herrera, ministros de Estado, entre otros funcionarios, así como diputados oficialistas, el gobernante aseguró que la alianza criminal "atrincherada" en el Ministerio Público (MP) y en ciertos espacios del sistema de justicia ha intentado otra vez hundir a Guatemala en el autoritarismo, la corrupción e impunidad.
"El juez Orellana, que tergiversa las leyes al servicio de Consuelo Porras, intenta forzar al Tribunal Supremo Electoral a distorsionar los resultados de las elecciones de 2023, motivando la destitución inconstitucional de un alcalde, 23 diputados electos por el Movimiento Semilla, la vicepresidenta de la República y de su presidente", dijo.
Agregó que Porras, fiscal general y jefa del MP, así como Fredy Orellana, juez Séptimo Penal, "y sus demás patéticos conspiradores" han creado un contexto de terror para hacerse camino y hundir a Guatemala. Y, en su opinión, lo han hecho usando procesos judiciales ilegítimos para encarcelar y torturar a ciudadanos honestos, intentando desmotivar la defensa de la democracia y procurando obtener falsas confesiones y denuncias como instrumento para lo que describió como un "golpe de Estado".
El mandatario mencionó que "ese macabro procedimiento" tiene en prisión a exautoridades indígenas que lideraron, en su momento, la defensa pacífica de la democracia y la Constitución frente al intento de golpe de 2023. También recordó los casos del abogado Eduardo Masaya, integrante de Semilla, que enfrenta proceso penal; y del periodista José Rubén Zamora, en prisión.
El gobernante también señaló que, años atrás, esa alianza criminal a la que hizo referencia, al ver amenazado su poder capturó las instituciones del Estado, empezando por el MP y algunos jueces. Indicó que, en el camino, han sometido a la cárcel, la tortura y el exilio a fiscales honestos, periodistas y activistas. A la vez, denunció "acoso" contra miembros de su Gobierno.
"Detrás del acoso en contra de funcionarios de este gobierno y sus equipos, está la misma motivación perversa: Quieren hundir a Guatemala. El objetivo de Porras y demás golpistas es perpetuar la impunidad de los ladrones del dinero de todos, de los narcotraficantes, de los pandilleros y de sus aliados políticos", enfatizó Arévalo.
Señala intentos para desvirtuar próximos procesos de elecciones y pide destitución de Orellana
Según el presidente, la referida "alianza criminal" intentó manipular el proceso electoral 2023, impidiendo la inscripción de candidatos legítimos, comprando apoyo de alcaldes y líderes locales y buscando comprar votos, pero cuando todo falló hicieron "hasta lo imposible" para intentar impedir la toma de posesión.
Arévalo reiteró que estas personas están tan decididas a hundir el país, que terminaron por "declararle la guerra al pueblo de Guatemala". Consideró, además, que la intención puntual ha sido destruir las elecciones, la libertad y la democracia.
De igual forma, consideró que la "embestida judicial" que se inició ahora mediante acciones que consideró ilegales evidencia la misma intención: impedir el recate de las instituciones democráticas, crear condiciones para corromper los procesos de elección de órganos de justicia y control previstos para 2026 y enterrar, desde ya, la posibilidad de elecciones libres, transparentes y justas en 2027.
"Pero el pueblo valiente de Guatemala que les puso en alto en 2023, lo hará de nuevo", enfatizó.
En ese contexto, el gobernante convoco a todos los guatemaltecos decentes, funcionarios, pueblos indígenas, medios de comunicación, las instituciones académicas y artísticas, empresarios, trabajadores y campesinos, a quienes ocupan cargos en el Organismo Judicial, las y los magistrados y jueces del sistema de justicia, a todos los funcionarios electorales, al liderazgo político y a los diputados para estar atentos sobre la situación de Guatemala. "Nuestro destino depende de lo que sepamos hacer hoy", dijo.
A su vez, señaló que este es un momento histórico de unidad nacional, pues no está en juego la suerte de un partido político ni el gobierno que preside, sino el respeto a la voluntad del pueblo y la oportunidad de dejar atrás el régimen de corrupción para vivir en democracia y en libertad.
"Contra quienes buscan hundirnos, siempre nos hemos levantado. Nuestra voz debe escucharse con fuerza. No al golpe, no a la corrupción, sí a la democracia, a la libertad, al respeto a la voluntad soberana del pueblo de Guatemala", manifestó.
Por aparte, hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que, conforme a la ley, proceda a la inmediata destitución del juez Orellana. También exhortó a la Corte de Constitucionalidad a garantizar la debida ejecución del amparo que protegió los resultados electorales de 2023.
Presidente rechaza "intento de golpe de Estado", destaca apoyo internacional y anuncia petición a la OEA
El presidente agregó que considera a la fiscal Consuelo Porras y al juez Fredy Orellana como enemigos del país y de la lucha contra la corrupción. Indicó que esto no solo se refleja a nivel nacional, sino mundial, pues decenas de países los han declarado proscritos; sin embargo, reconoció que sus acciones se han mantenido en los últimos años y que no se detendrán "hasta que los derrotemos juntos".
Ante esta situación, destacó el respaldo internacional y cooperación con distintos países y entidades de diversas regiones. Compartió que el país cuenta con apoyos importantes, democracias aliadas y socios estratégicos, así como el respaldo de organismos internacionales, incluidas la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas, que han apoyado constantemente la lucha que lleva a cabo su gobierno contra la corrupción y el crimen organizado y a favor de la democracia y la justicia.
"Hacemos un llamado a la comunidad internacional a no desviar su atención del golpe que se pretende llevar a cabo ahora mismo en Guatemala", expresó.
En ese sentido, anunció que solicitó al secretario general de la OEA la realización de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la organización, sustentada en la Carta Democrática Interamericana, para exponer las graves amenazas a la Constitución y la democracia perpetradas por Porras y Orellana.