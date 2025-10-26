 Arévalo anuncia una cadena nacional para este domingo
Arévalo anuncia una cadena nacional para este domingo

El presidente, Bernardo Arévalo, instó a la población guatemalteca a estar atenta al mensaje que dirigirá a la nación.

El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el martes 21 de octubre., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el martes 21 de octubre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Por medio de su cuenta de X, antes Twitter, el presidente, Bernardo Arévalo, anunció una cadena nacional para este domingo 26 de octubre de 2025 a las 20:00 horas. Aunque se desconoce el tema que abordará el mandatario, Arévalo instó a la población guatemalteca a estar atenta a su mensaje.

Convoco al Pueblo de Guatemala a estar atentos al mensaje que dirigiré a la nación esta noche",

Bernardo Arévalo, Presidente de la República de Guatemala.


En el afiche publicado, el mandatario instó a los medios de comunicación a unirse para difundir el mensaje que enviará a la nación. Según Arévalo, la transmisión se realizará a las 20:00 horas, aunque algunas voces críticas le instaron a ser puntual.

La última presentación pública el mandatario Arévalo ocurrió el viernes pasado en la conferencia de prensa que su gobierno denomina como "La Ronda". En ese espacio, el jefe del Ejecutivo aprovechó para presentar al nuevo equipo que lidera el Ministerio de Gobernación, tras la salida de Francisco Jiménez.

La actividad se celebró con la participación del presidente Arévalo y el secretario de comunicación social de la Presidencia, Santiago Palomo. La actividad permitió presentar a los nuevos funcionarios de Gobernación, encabezados por Marco Antonio Villeda Sandoval como jefe de la cartera del Interior.

Fieles celebran festiva y tradicional procesión de San Judas Tadeo

El recorrido procesional está programado para iniciarse a las 7:00 horas en el templo de La Merced; su retorno será a las 10:45 horas.

Pugna entre el Ejecutivo y el MP

Antes de eso, el jueves 23 de octubre, Arévalo publicó un video para manifestar su respaldo al ministro de Salud, Joaquín Barnoya, por un nuevo caso abierto por el Ministerio Público (MP) llamado caso UNOPS: Corrupción presidencial.

En ese video, Arévalo reiteró que el MP "se ha convertido en una agencia pro corrupción que procura la impunidad y hostiga a quienes trabajan por el pueblo".

Arévalo recordó que hace un par de años, todas las semanas había primeras planas sobre el desabastecimiento de hospitales y justificó que "El convenio con Unops (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) ha permitido superar esta triste realidad". El gobernante indicó que han ido adquiriendo medicamentos de calidad con normas de transparencia y en plazos más cortos.

Además, Arévalo emitió pronunciamiento el pasado sábado, cuando se refirió al hallazgo de ocho cadáveres en el municipio de Palencia. Por medio de las redes sociales, el aludido pidió a las nuevas autoridades del Ministerio de Gobernación "actuar con todo el peso del Estado".

