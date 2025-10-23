 Presentarán a nuevo equipo del Ministerio de Gobernación
Nacionales

Presentarán a nuevo equipo del Ministerio de Gobernación

El nuevo equipo de Gobernación será presentado por el presidente, Bernardo Arévalo, anunció la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

Compartir:
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el martes 21 de octubre., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el martes 21 de octubre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia anunció la noche de este jueves 23 de octubre, que durante la conferencia de prensa La Ronda, en el Palacio Nacional será presentado el nuevo equipo del Ministerio de Gobernación. 

Durante la conferencia de prensa programada para este viernes 24 de octubre a las 7:00 horas en el Palacio Nacional se tiene programada la participación del presidente Bernardo Arévalo y el secretario de comunicación social de la Presidencia, Santiago Palomo, quienes presentarán a los nuevos funcionarios de Gobernación, encabezados por Marco Antonio Villeda Sandoval como ministro de Gobernación, cuya misión será resolver la crisis carcelaria agravada por la fuga de 20 pandilleros.

El nuevo titular de la cartera de Gobernación "cuenta con una amplia trayectoria y reconocida experiencia en el servicio público, así como un compromiso probado con la integridad, la justicia y la lucha contra la corrupción, atributos fundamentales para alcanzar los objetivos que el Gobierno guatemalteco se ha trazado en cuanto al fortalecimiento institucional y el combate efectivo contra el crimen y la impunidad", señala el comunicado.

Villeda Sandoval es abogado y notario, y cuenta con más de 30 años de carrera judicial. Se ha desempeñado como juez internacional de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras, magistrado de Apelaciones de la Sala de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, juez de extinción de dominio y profesor universitario, según la fuente oficial.

Además, Villeda Sandoval y el mandatario guatemalteco acordaron nombrar a Estuardo Solórzano como viceministro de Seguridad y a Víctor Cruz como viceministro de Antinarcóticos.Según la información oficial, Solórzano fue viceministro de Seguridad en 2009, fue oficial de la Policía Nacional Civil (PNC), director de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público hasta 1999.

También ha sido inspector general del Sistema Nacional de Seguridad y subdirector de la Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia, entre otros cargos en el sector público y privado, asociados a control interno e inteligencia.Cruz, criminólogo y criminalista, ostenta 18 años de experiencia en seguridad fronteriza en puertos de entrada terrestres, aéreos y marítimos. Experto en aduanas y migración, y en el desarrollo de proyectos para agencias del Estado en unidades especializadas en la investigación de organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico, contrabando y migración ilegal, según la nota oficial.

CSJ autoriza a Marco Villeda retirarse de funciones para asumir como titular de Gobernación

La Corte Suprema de Justicia le otorgó un permiso al juez para ausentarse de sus funciones en el Tribunal Octavo de Sentencia.

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Black Demon, recapturado tras fuga en Fraijanes II, es ligado a procesot
Nacionales

"Black Demon", recapturado tras fuga en Fraijanes II, es ligado a proceso

04:38 PM, Oct 23
Todo listo para el arranque de la Vuelta a Guatemala 2025t
Deportes

Todo listo para el arranque de la Vuelta a Guatemala 2025

03:29 PM, Oct 23
Billboard Latin Music: conductores y artistas que se presentaránt
Farándula

Billboard Latin Music: conductores y artistas que se presentarán

04:54 PM, Oct 23
Polémica en torno a toma de posesión de nuevo ministro de Gobernación: desmienten juramentación t
Nacionales

Polémica en torno a toma de posesión de nuevo ministro de Gobernación: desmienten juramentación

03:34 PM, Oct 23

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadSeguridad vialJuegos CentroamericanosFutbol Guatemaltecoredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos