Presentarán a nuevo equipo del Ministerio de Gobernación

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia anunció la noche de este jueves 23 de octubre, que durante la conferencia de prensa La Ronda, en el Palacio Nacional será presentado el nuevo equipo del Ministerio de Gobernación.
Durante la conferencia de prensa programada para este viernes 24 de octubre a las 7:00 horas en el Palacio Nacional se tiene programada la participación del presidente Bernardo Arévalo y el secretario de comunicación social de la Presidencia, Santiago Palomo, quienes presentarán a los nuevos funcionarios de Gobernación, encabezados por Marco Antonio Villeda Sandoval como ministro de Gobernación, cuya misión será resolver la crisis carcelaria agravada por la fuga de 20 pandilleros.
El nuevo titular de la cartera de Gobernación "cuenta con una amplia trayectoria y reconocida experiencia en el servicio público, así como un compromiso probado con la integridad, la justicia y la lucha contra la corrupción, atributos fundamentales para alcanzar los objetivos que el Gobierno guatemalteco se ha trazado en cuanto al fortalecimiento institucional y el combate efectivo contra el crimen y la impunidad", señala el comunicado.
Villeda Sandoval es abogado y notario, y cuenta con más de 30 años de carrera judicial. Se ha desempeñado como juez internacional de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras, magistrado de Apelaciones de la Sala de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, juez de extinción de dominio y profesor universitario, según la fuente oficial.
Además, Villeda Sandoval y el mandatario guatemalteco acordaron nombrar a Estuardo Solórzano como viceministro de Seguridad y a Víctor Cruz como viceministro de Antinarcóticos.Según la información oficial, Solórzano fue viceministro de Seguridad en 2009, fue oficial de la Policía Nacional Civil (PNC), director de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público hasta 1999.
También ha sido inspector general del Sistema Nacional de Seguridad y subdirector de la Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia, entre otros cargos en el sector público y privado, asociados a control interno e inteligencia.Cruz, criminólogo y criminalista, ostenta 18 años de experiencia en seguridad fronteriza en puertos de entrada terrestres, aéreos y marítimos. Experto en aduanas y migración, y en el desarrollo de proyectos para agencias del Estado en unidades especializadas en la investigación de organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico, contrabando y migración ilegal, según la nota oficial.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*