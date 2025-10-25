 Arévalo pide actuar con fuerza tras hallazgo en Palencia
Arévalo pide actuar con fuerza tras hallazgo de ocho cuerpos en Palencia

El mandatario giró instrucciones tras el hallazgo de ocho cadáveres en el municipio de Palencia, Guatemala.

Bomberos Voluntarios reportaron el hallazgo de ocho cadáveres mutilados en el municipio de Palencia., Bomberos Voluntarios.
Bomberos Voluntarios reportaron el hallazgo de ocho cadáveres mutilados en el municipio de Palencia. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

El presidente, Bernardo Arévalo, reaccionó este sábado 25 de octubre al hallazgo de al menos ocho cadáveres en el municipio de Palencia durante la noche del pasado viernes. En ese sentido, el jefe del Ejecutivo pidió al Ministerio de Gobernación actuar con toda la fuerza del Estado.

En sus redes sociales, Arévalo se refirió al hallazgo en Palencia, comunicando: "He instruido al nuevo ministro de Gobernación a actuar con toda la fuerza del Estado ante el hallazgo ocurrido en Palencia".

No habrá impunidad. Este gobierno enfrentará el crimen con firmeza, coordinación y resultados", escribió el mandatario.

Según el reporte de los cuerpos de rescate, durante la noche de ayer recibieron llamadas por el hallazgo de un fallecido en el municipio de Palencia. Sin embargo, cuando las primeras unidades de emergencia llegaron, constataron que se trataba de ocho personas fallecidas, quienes estaban envueltas en bolsas de plástico.

Las autoridades añadieron que los cuerpos tenían en común el haber sido mutiladas y que les habían cortado la cabeza. Asimismo, medios locales indicaron que los fallecidos estaban atados de pies y manos, en posición fetal.  

Bomberos confirman el hallazgo de ocho cuerpos en ruta al Atlántico

Los restos humanos fueron hallados en al menos ocho bolsas plásticas bajo el puente San Juan de la ruta al Atlántico.

Cuerpos bajo puente de Palencia

Medios de ese municipio confirmaron que los fallecidos fueron encontrados debajo de un puente que pasa por el kilómetro 21 de la carretera al Atlántico, en el área del municipio de Palencia, departamento de Guatemala.

Tras confirmar este hallazgo, los rescatistas confirmaron que la extracción de los cuerpos tuvo que realizarse con el apoyo de bomberos de diferentes estaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

En el lugar del hallazgo, fiscales del Ministerio Público trabajaron por varias horas para establecer la identidad de los fallecidos. Sin embargo, algunos curiosos en el lugar del suceso describieron que las autoridades no encontraron las cabezas de los occisos, por lo que se investiga si el crimen tiene que ver con alguna rivalidad entre pandillas.

