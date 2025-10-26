 Fieles celebran procesión de San Judas Tadeo
Nacionales

Fieles celebran festiva y tradicional procesión de San Judas Tadeo

El recorrido procesional está programado para iniciarse a las 7:00 horas en el templo de La Merced; su retorno será a las 10:45 horas.

La consagrada imagen de San Judas Tadeo recorrerá la zona 1 en un anda rodeada de flores., Asociación de Devotos del Templo de la Merced
La consagrada imagen de San Judas Tadeo recorrerá la zona 1 en un anda rodeada de flores. / FOTO: Asociación de Devotos del Templo de la Merced

El Templo de La Merced se vestirá de gala para llevar en hombros su festiva y tradicional procesión de San Judas Tadeo, en un recorrido que estará pasando por la 11 avenida y 5ª. calle de la zona 1 capitalina. La actividad se celebrará este domingo 26 de octubre, como parte de las celebraciones religiosas en el marco de la festividad de San Judas Tadeo.

Los organizadores compartieron que el cortejo procesional saldrá a las 7:00 horas y retornará a su templo a las 10:45 horas. Por ello, se espera que varias calles y avenidas del Centro Histórico estén cerradas por el recorrido y la elaboración de alfombras.

La Asociación de Devotos de Jesús de La Merced y la Santísima Virgen de Dolores compartió en redes sociales que a las 11:00 horas se tiene programada una misa para recordar el legado de San Judas Tadeo, considerado el santo de las causas pérdidas.

Asimismo, se esper que, durante el recorrido, familias enteras acompañen la consagrada imagen, esta vez representada por una pintura sobre un anda adornada con flores. Mientras tanto, otros devotos elaborarán alfombras para el paso del cortejo procesional.

Nombran nuevo juez para el proceso legal contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán

Ambos lideres comunales siguen un proceso legal, bajo varios señalamientos, por las manifestaciones de 2023 y 2024.

Concentración en Plaza de la Constitución por San Judas Tadeo

Los fieles también llevarán a cabo peregrinaciones y diversas caminatas rumbo a la Plaza de la Constitución, donde se realizará una concentración masiva. Estas movilizaciones saldrán desde distintos puntos, como el Cerrito del Carmen, el Cementerio General de la zona 3 capitalina, la Avenida Elena, la Municipalidad de Guatemala y el Parque de Jocotenango.

Todas las peregrinaciones se concentrarán en la Plaza de la Constitución a las 16:00 horas de este domingo, explicaron los integrantes de las hermandades participantes.

Al mismo tiempo, se desarrollarán distintas actividades religiosas frente a la Catedral Metropolitana. A las 19:00 horas se oficiará la Santa Eucaristía, y posteriormente se realizarán otras actividades que finalizarán con juegos pirotécnicos y el retorno de los peregrinos hacia sus parroquias.

Derivado de dichas actividades, para este domingo se prevé complicación en el tránsito vehicular, ya que varias calles y avenidas serán utilizadas para los eventos religiosos, por lo que se recomienda a la población considerar rutas alternas durante la jornada.

Con información del periodista Juan Carlos Chanta de Emisoras Unidas FM.

VIDEO. Sacerdote genera polémica por comentario sobre niño bautizado

Polémica por sacerdote que criticó a padres por elegir un nombre extranjero para su hijo durante un bautizo.

