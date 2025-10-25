 Nombran nuevo juez para Luis Pacheco y Héctor Chaclán
Nacionales

Nombran nuevo juez para el proceso legal contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán

Ambos lideres comunales siguen un proceso legal, bajo varios señalamientos, por las manifestaciones de 2023 y 2024.

Familiares y allegados de Pacheco y Chaclán alzaron la voz para exigir la libertad de los dos detenidos. / FOTO: Archivo.

Fuentes del Organismo Judicial (OJ) confirmaron que la Sala Tercera Penal nombró a un nuevo juez para seguir conociendo el caso en el que se señala a Luis Pacheco y Héctor Chaclán. La Corte Suprema de Justicia agregó que la referida sala separó del caso a la jueza Judith Secaida.

Asimismo, la entidad resolvió que el caso siga su marcha con el juez Arnulfo Carrera a cargo. Cabe resaltar que organizaciones locales y extranjeras consideraron que los casos contra los líderes comunitarios son ilegales y arbitrarias.

Elementos históricos del caso

El pasado 25 de agosto, ambos mencionados fueron liberados luego de más de 120 días en prisión preventiva. Ambos fungieron como directivos de los 48 cantones de Totonicapán cuando se generaron bloqueos y manifestaciones a causa de la irrupción del Ministerio Público (MP) en el Tribunal Supremo Electoral para secuestrar actas de los resultados de las elecciones de ese año.

En contraste, el ente investigador argumentó un supuesto fraude electoral que habría llevado al poder al mandatario Bernardo Arévalo. Como consecuencia de esos hechos, actualmente continúa una pugna política entre diferentes bandos en diferentes instituciones del país.

En otras noticias consulte:

Arévalo pide actuar con fuerza tras hallazgo de ocho cuerpos en Palencia

El mandatario giró instrucciones tras el hallazgo de ocho cadáveres en el municipio de Palencia, Guatemala.

Las manifestaciones, que exigían respetar los resultados de las elecciones generales y presidenciales, incluyeron bloqueos en carreteras. Guatemaltecos de distintos lugares del país se alzaron en la defensa del proceso democrático en un momento de alta tensión que fue interpretado por algunos grupos como intento de golpe de Estado.

Cabe destacar que Pacheco fue capturado mientras ejercía funciones, luego de ser nombrado como viceministro de desarrollo sostenible en el Ministerio de Energía y Minas.

Xabi Alonso palpita su primer Clásico como técnico del Real Madrid

“Lo tenemos marcado en rojo, es un partido especial”, destacó Xabi Alonso en rueda de prensa sobre la importancia de este partido.

Con información del periodista Lester Ramírez, de Emisoras Unidas FM

