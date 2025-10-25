Xabi Alonso palpita su primer Clásico como técnico del Real

Xabi Alonso afronta uno de los retos más esperados desde su llegada al banquillo del Real Madrid: su primer Clásico ante el Barcelona. En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico tolosarra reconoció que la fecha está "marcada en rojo" en el calendario, calificando el duelo como "un partido especial, intenso y disputado". Además, destacó la importancia de contar con el apoyo del público del Santiago Bernabéu para superar uno de los desafíos más exigentes de la temporada. "Necesitamos que el estadio tenga la energía de los partidos grandes, que nos empuje porque habrá momentos para todo. Ojalá que al final podamos celebrarlo con nuestra gente", expresó.
Fiel a su estilo sereno y enfocado en lo futbolístico, Alonso evitó entrar en polémicas y centró su discurso en el trabajo y la preparación del equipo. Subrayó que sus jugadores deben estar listos para competir "al máximo nivel" en un partido que, según sus propias palabras, será "muy intenso y con muchas fases diferentes". También aprovechó para recalcar que el grupo llega en un buen momento tras las correcciones realizadas en las últimas semanas, especialmente después de las derrotas sufridas frente al PSG y al Atlético de Madrid. "Hemos ido mejorando y llegamos en un momento anímico y futbolístico muy positivo", afirmó.
Xabi Alonso no pone atención a lo que se dice fuera del campo
El técnico madridista resaltó que el crecimiento del equipo es evidente, aunque todavía hay margen para seguir evolucionando. "En estos doce partidos ha habido progreso, pero aún queda mucha temporada. No se entrega ningún trofeo en octubre, ahora mismo sólo pensamos en el Clásico", comentó. Alonso y su cuerpo técnico han analizado los enfrentamientos del pasado curso, en los que el Barcelona se impuso en los cuatro duelos, con el objetivo de preparar soluciones ante situaciones similares. Además, confirmó la recuperación de Dean Huijsen, Dani Ceballos, Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, quienes estarán disponibles para el encuentro, aunque sin revelar si alguno será titular.
Por último, Xabi Alonso elogió el rendimiento de Kylian Mbappé, pieza clave en el inicio de temporada del conjunto blanco, destacando su importancia dentro del esquema colectivo. "Veo bien a Kylian, muy motivado, como a todos los demás. Queremos aprovechar su calidad para que sea determinante, no solo con goles, sino también en el juego del equipo", señaló.
El técnico concluyó reafirmando su confianza en el estilo y la evolución del Real Madrid: "Me gusta cómo estamos compitiendo, pero sé que podemos jugar aún mejor. Estamos construyendo una base sólida para ser un equipo fiable y competitivo". De esta manera, el estratega vasco se prepara para vivir su primer Clásico en el banquillo merengue, consciente de la magnitud y la emoción que rodean uno de los partidos más grandes del fútbol mundial.