Sacerdote en polémica por comentario sobre niño bautizado

Un sacerdote polaco ha desatado controversia en redes sociales tras un comentario considerado ofensivo hacia una familia mexicana durante un bautizo celebrado en Las Vegas, Estados Unidos.
El hecho ocurrió cuando el padre Adam Kotas preguntó a los padres cuál sería el nombre del niño. Al responder "Matthew", el religioso comentó entre risas:
Aunque le pongas Matthew, siempre se le va a notar el nopal y la tortilla siempre la va a tener pegada".
El incidente tuvo lugar en el santuario San Benito y fue registrado por un asistente, quien compartió el video en TikTok. La publicación superó rápidamente el millón de reproducciones y se convirtió en uno de los contenidos más comentados del fin de semana. El clip generó opiniones divididas: algunos usuarios defendieron el comentario como una broma sobre la identidad cultural latina, mientras que otros lo calificaron de inapropiado, argumentando que un líder religioso debe predicar valores de respeto y tolerancia.
Sacerdote es muy activo en redes sociales
Adam Kotas es conocido por su actividad en redes sociales, donde comparte reflexiones espirituales y contenidos personales. Sin embargo, su estilo polémico le ha generado conflictos con la Iglesia Católica. En 2023, la Arquidiócesis de Las Vegas lo removió del sacerdocio, decisión respaldada por el Papa Francisco, al considerar que sus declaraciones y publicaciones contradecían la doctrina oficial. A pesar de esto, Kotas sostiene que su sacerdocio es eterno según la teología católica, ya que el sacramento del orden deja una marca indeleble.
El video continúa circulando y mantiene la discusión sobre el comportamiento adecuado de los miembros del clero y el respeto hacia las comunidades a las que sirven.