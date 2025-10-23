Arévalo: "El Ministerio Público se ha convertido en una agencia pro corrupción"

A través de un video el presidente, Bernardo Arévalo, expresó su respaldó al ministro de Salud, Joaquín Barnoya, y señaló al Ministerio Público (MP) de ser una agencia pro corrupción, que procura la impunidad y hostigan a quienes trabajan por el pueblo, en el marco del denominado caso "Unops: Corrupción Presidencial".
"Lo hemos repetido hasta el cansancio, pero hoy nuevamente lo decimos con total certeza el Ministerio Público se ha convertido en una agencia pro corrupción que procura la impunidad y hostiga a quienes trabajan por el pueblo digno. Estamos librando una lucha histórica contra la corrupción y eso genera ataques que rayan en la ficción y no nos extraña que vengan otros aún más absurdos", manifestó el mandatario.
Arévalo recordó que hace un par de años, todas las semanas había primeras planas sobre el desabastecimiento de hospitales, "El convenio con un Unops (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) nos ha permitido superar esta triste realidad adquiriendo medicamentos de calidad con normas de transparencia y en plazos más cortos", indicó el presidente acompañado del ministro de Salud.
Abastecimiento
El mandatario destacó que los hospitales están abastecidos "como nunca" y cuentan con hasta el 91% de abastecimiento en medicamentos en todo el país, agregó que se está comprando más medicamentos a un mejor precio, "ahorramos decenas de millones de quetzales en compras de más de 60 medicamentos".
Agregó que se evita la corrupción, "Gracias a Unops el Estado no negocia directamente con farmacéuticas sospechosas de corrupción y esto último es lo que le molesta realmente al Ministerio Público", indicó.
Barnoya indicó que se está implementando un modelo de redes integradas de servicios de salud para garantizar el abastecimiento de la red y fortaleciendo la institucionalidad, promoviendo la transferencia y el combate a la corrupción dentro del Ministerio de Salud.
"Respecto al mecanismo, realizamos un solo desembolso de 250 millones de quetzales con esto comparamos 312 equipos médicos entregados en 10 hospitales de siete departamentos y 75 tipos de medicamentos que representan 4.8 millones de unidades distribuidas en todo el país", indicó el ministro de Salud.
"No caeremos en intentos burdos de debilitamiento, no volveremos a prácticas oscuras de las administraciones anteriores, seguiremos avanzando para la transformación del país", concluyó el mandatario.
Caso Unops
El Ministerio Público presentó el caso "Unops: Corrupción Presidencial", en el que se señalan anomalías en el marco del convenio suscrito por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con esa oficina para la adquisición de insumos y medicamentos.
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, señaló durante una conferencia de prensa que se han recibido denuncias donde se señala que el presidente Bernardo Arévalo se ha beneficiado del apoyo de entes internacionales y se mencionan irregularidades puntualmente sobre el tema del acuerdo de salud con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
Según indicó, en abril de 2024 se recibieron denuncias en las que se hacía de conocimiento de varios hechos. La primera se refería a que Arévalo, tanto en su campaña electoral como ya en su calidad de mandatario, se ha beneficiado del apoyo de distintas entidades como la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, el partido Demócrata de los Estados Unidos y la Unión Europea.