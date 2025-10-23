Polémica Juramentación del Nuevo Ministro de Gobernación

El Departamento de Comunicación Social de la Presidencia indicó que por error confirmó que este jueves, 23 de octubre, había sido juramentado Marco Antonio Villeda Sandoval como ministro de Gobernación.
En dicha comunicación, se agregó que las nuevas autoridades de Gobernación, cartera que enfrenta una crisis por la fuga de 20 reos, líderes del Barrio 18, serían presentadas de forma oficial durante la conferencia de prensa semanal "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, luego de una semana de haber sido designadas.
Villeda acudió esta tarde a la Secretaría General de la Presidencia; sin embargo, aunque era esperado por periodistas en las afueras de la institución, evitó brindar declaraciones, y el vehículo realizó maniobras dentro del tráfico para evitar a los medios.
Sin información sobre juramentación
El juez Villeda ya fue notificado de forma oficial sobre el permiso que le otorgó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para ausentarse de sus labores como integrante del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, lo cual le permite asumir el cargo para el cual fue designado.
No obstante, su toma de posesión se ha visto ensombrecida por la falta de comunicación y confirmación tanto de Presidencia como del Ministerio de Gobernación. Hasta el momento, ninguna institución ha confirmado si Francisco Jiménez ya entregó el cargo o si se encuentra en territorio nacional.