Jefe de presupuesto del MSPAS es procesado en caso Unops

El Juzgado Noveno Pluripersonal resolvió este miércoles 22 de octubre ligar a proceso penal a Luis Felipe Aldana, jefe del Departamento de Presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), por su presunta implicación en el caso "Unops: Corrupción presidencial".
El funcionario fue capturado ayer en la sede de la cartera en el marco de diligencias de allanamiento e inspecciones coordinadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en las que se buscaba que junto con las fuerzas de seguridad se les diera cumplimiento a órdenes de aprehensión contra cuatro personas y se recabara evidencia para avanzar en las investigaciones.
La audiencia de primera declaración en contra de Aldana se inició aproximadamente al mediodía. En la misma estuvo presente el titular de la referida unidad del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche, quien encabezó al equipo de fiscales que presentó los indicios.
El ente investigador reprodujo una serie de escuchas telefónicas de personas que todavía no han sido detenidas. Se indicó que en una de estas se podía evidenciar que una asesora del Despacho del Ministerio describía que si no se hacía el desembolso a Unops de la segunda parte se iniciaría un proceso de arbitraje internacional.
Por aparte, el fiscal Mario Veliz Guzmán mencionó que durante la investigación también se estableció la existencia de medicamentos en mal estado y de mala calidad que fueron adquiridos en el marco del convenio entre el MSPAS y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
Luego de analizar los indicios presentados, el juez contralor del caso, Guillermo Luna, resolvió ligar a proceso penal al sindicado por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica.
Podrá seguir proceso fuera de prisión
El juez Guillermo Luna, a cargo del caso Unops, resolvió otorgar a Aldana una serie de medidas sustitutivas a la prisión, por lo que podrá permanecer en libertad mientras se resuelve su situación legal. Las mismas incluyen:
- Arresto domiciliario.
- Arraigo.
- Firmar el primer día hábil de cada mes el libro de registro respectivo en la sede central del Ministerio Público.
- Uso de dispositivo de control telemático.
- Prohibición de ingresar al Ministerio de Salud.
- Caución económica de 5 mil quetzales.
* Con información de Omar Solís y Estela Noj, Emisoras Unidas.