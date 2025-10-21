Ministerio de Salud indica que no aceptará intimidaciones

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) se pronunció la noche de este martes 21 de octubre tras los allanamientos dirigidos por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en el denominado caso "Unops: Corrupción Presidencial", en el que se señalan anomalías en el marco del convenio suscrito por Salud con dicha oficina, para la adquisición de insumos y medicamentos.
Salud indicó que ha priorizado el fortalecimiento de la red de servicios de salud, acceso a medicamentos de calidad a bajo costo y fortalecimiento institucional.
"Como parte del fortalecimiento de la red, uno de los objetivos es mantener abastecidos de medicamentos los servicios. Para esto, se utilizan diferentes mecanismos, dentro de ellos UNOPS, con quien se celebró un convenio dentro del marco de las leyes del país. Conforme a este convenio, el MSPAS desembolsó $31.6 millones (Q250 millones) para el abastecimiento de medicamentos, equipo y material médico quirúrgico.", indicó Salud a través de un comunicado.
En dicho comunicado indica que ante las acusaciones sin fundamento, el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, manifestó que durante la administración los procedimientos derivados del convenio han cumplido con las leyes del país. "La auditoría financiera del ejercicio fiscal 2024 realizada por la Contraloría General de Cuentas la cual no notificó hallazgo alguno en el convenio con UNOPS.", añadió.
El Ministerio de Salud, reiteró su disposición a colaborar con las instancias de investigación que correspondan, según el debido proceso; sin embargo, no aceptará intimidaciones y utilizará los mecanismos disponibles para ejercer el derecho de defensa.
"El Ministerio seguirá desarrollando sus programas de salud con la máxima transparencia, fiscalización interna y externa, y rendición de cuentas ante los organismos competentes y la ciudadanía guatemalteca.", concluyó dicha cartera.
Caso Unops
El Ministerio Público (MP) presentó este martes, 21 de octubre, con respecto al caso "Unops: Corrupción Presidencial", en el que se señalan anomalías en el marco del convenio suscrito por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con esa oficina para la adquisición de insumos y medicamentos.
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, señaló durante una conferencia de prensa que se han recibido denuncias donde se señala que el presidente Bernardo Arévalo se ha beneficiado del apoyo de entes internacionales y se mencionan irregularidades puntualmente sobre el tema del acuerdo de salud con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
Según indicó, en abril de 2024 se recibieron denuncias en las que se hacía de conocimiento de varios hechos. La primera se refería a que Arévalo, tanto en su campaña electoral como ya en su calidad de mandatario, se ha beneficiado del apoyo de distintas entidades como la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, el partido Demócrata de los Estados Unidos y la Unión Europea.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*