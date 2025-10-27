 OEA convoca sesión sobre situación en Guatemala
OEA programa sesión extraordinaria para conocer situación de Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo anunció en cadena nacional que se solicitó esta sesión para que el Consejo Permanente de la OEA conozca el escenario en el país.

OEA - Organización de los Estados Americanos
. / FOTO: archivo: EFE

La Organización de los Estados Americanos (OEA) informó este lunes 27 de octubre que se incluyó en la agenda de la presente semana una sesión extraordinaria para conocer la situación en Guatemala, donde recientemente han surgido nuevas resoluciones judiciales enfocadas en desconocer los resultados de las Elecciones Generales de 2023.

Anoche, en un mensaje difundido en cadena nacional, el presidente Bernardo Arévalo anunció que su Gobierno solicitó a la referida entidad regional que se llevara a cabo una reunión del Consejo Permanente de la organización, sustentada en la Carta Democrática Interamericana, para exponer las "graves amenazas" a la Constitución Política de la República y a la democracia, según sus palabras, perpetradas por la fiscal general, Consuelo Porras; y el juez Fredy Orellana.

Al respecto, la Vicepresidenta del Consejo Permanente de la OEA, Embajadora Alejandra Solano Cabalceta, representante permanente de Costa Rica, convocó a las delegaciones a una sesión extraordinaria del Consejo, que se celebrará a las 10:00 a.m. del jueves, 30 de octubre de 2025, en el Salón Libertador Simón Bolívar.

"A solicitud de la Misión Permanente de Guatemala, con el objetivo de analizar las graves amenazas al ordenamiento constitucional y democrático en Guatemala", detalla la invitación girada.

* Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7

