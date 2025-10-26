OEA pide respeto a los resultados de las elecciones de 2023

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado este domingo 26 de octubre para manifestar que sigue cerca los acontecimientos recientes en Guatemala y se mantiene atenta a las posibles implicaciones para el marco democrático e institucional del país.
La entidad añadió que "reafirma la importancia de preservar el funcionamiento de las instituciones democráticas, de conformidad con la Constitución y el Estado de Derecho, así como de respetar la voluntad del pueblo guatemalteco que, en las elecciones generales de 2023, eligió a Bernardo Arévalo como su presidente constitucional, bajo plena legitimidad, según la observación desarrollada por la OEA.
La Secretaría General confía en que todos los actores contribuirán a mantener la estabilidad y el diálogo institucional", aseguró la OEA.
La entidad agregó que su Secretaría General mantiene comunicación con contrapartes nacionales e internacionales y reitera su disposición a continuar acompañando a Guatemala en sus esfuerzos por fortalecer la democracia y preservar el orden constitucional.
