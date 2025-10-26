 OEA pide respeto a los resultados de las elecciones de 2023
OEA pide respeto a los resultados de las elecciones de 2023

La OEA reafirmó la importancia de preservar el funcionamiento de las instituciones democráticas.

La OEA instó a preservar la democracia.
La OEA instó a preservar la democracia. / FOTO: Archivo.

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado este domingo 26 de octubre para manifestar que sigue cerca los acontecimientos recientes en Guatemala y se mantiene atenta a las posibles implicaciones para el marco democrático e institucional del país.

La entidad añadió que "reafirma la importancia de preservar el funcionamiento de las instituciones democráticas, de conformidad con la Constitución y el Estado de Derecho, así como de respetar la voluntad del pueblo guatemalteco que, en las elecciones generales de 2023, eligió a Bernardo Arévalo como su presidente constitucional, bajo plena legitimidad, según la observación desarrollada por la OEA.

La Secretaría General confía en que todos los actores contribuirán a mantener la estabilidad y el diálogo institucional", aseguró la OEA.

La entidad agregó que su Secretaría General mantiene comunicación con contrapartes nacionales e internacionales y reitera su disposición a continuar acompañando a Guatemala en sus esfuerzos por fortalecer la democracia y preservar el orden constitucional.

