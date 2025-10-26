 En reserva posible orden de captura contra Francisco Jiménez
Nacionales

MP mantiene reserva sobre posible orden de captura contra exministro Francisco Jiménez

El Ministerio Público mantiene reserva ante consultas sobre el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en conferencia de prensa. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Ministerio Público (MP) mantiene bajo reserva judicial la investigación relacionada con el caso "Corrupción: Sistema Penitenciario", en el que se menciona una posible orden de captura contra el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, por la fuga de 20 reos del penal Fraijanes II.

Emisoras Unidas consultó al portavoz del MP, Moisés Ortiz, sobre la existencia de dicha orden, a lo que respondió:

La información que se brindó ayer es la información oficial por parte del Ministerio Público. El caso se encuentra bajo reserva judicial, por lo que no se puede ahondar en detalles".

Requisa y allanamientos por fuga de reos 

El 25 de octubre, fiscales del MP, en coordinación con investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron una requisa en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II y allanamientos en inmuebles ubicados en las zonas 10 y 15 de la capital, como parte de las diligencias para fortalecer la investigación.

Durante el operativo, 23 guardias del Sistema Penitenciario fueron capturados por cooperación para la evasión e incumplimiento de deberes, mientras que otros exfuncionarios enfrentan señalamientos similares. Entre ellos figuran Ludin Astolfo Godínez, exdirector del Sistema Penitenciario; Eladio Antonio Ramos Ramírez, exalcaide del penal; y Claudia del Rosario Palencia Morales, exviceministra de Antinarcóticos.

El caso se originó tras la fuga de 20 integrantes de la pandilla Barrio 18, recluidos en Fraijanes II, ocurrida entre el 8 y el 11 de octubre y reportada oficialmente el día 12. Hasta la fecha, cuatro de los prófugos han sido recapturados.

Aunque el MP no ha confirmado si el exministro Francisco Jiménez figura entre los señalados, el caso continúa bajo reserva judicial, lo que impide conocer más detalles de la investigación.

