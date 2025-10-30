 CANG denuncia a Orellana ante junta de disciplina del OJ
Nacionales

Colegio de Abogados denuncia ante junta de disciplina del OJ al juez Orellana

El CANG consideró que el juez Fredy Orellana ha incurrido en conductas que contravienen los principios éticos, la imparcialidad y la independencia.

Compartir:
Fredy-Orellana.webp,
Fredy-Orellana.webp / FOTO:

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) presentó ante la junta de disciplina del Organismo Judicial una denuncia en contra del juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, quien ha emitido una serie de resoluciones por medio de las cuales se buscaría invalidar los resultados de las Elecciones Generales 2023.

Por medio de un comunicado, la junta directiva 2025-2027 de la entidad indicó que planteó la denuncia en cumplimiento de su deber de velar por la ética profesional y el correcto ejercicio de la profesión.

"Dicha acción se fundamenta en la existencia de conductas que contravienen los principios éticos, la imparcialidad, independencia y responsabilidad en el ejercicio de la judicatura", expresó el CANG.

Según detalló, se decidió plantear la referida denuncia por considerar que el togado ha emitido resoluciones contrarias a la Constitución Política de la República, poniendo en riesgo la estabilidad del equilibrio de poderes, afectando con ello no solo la integridad del gremio profesional, sino también la confianza ciudadana en la administración de justicia.

En Portada

Mexicano José Muñiz gana la etapa de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos t
Deportes

Mexicano José Muñiz gana la etapa de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos

01:36 PM, Oct 30
Colegio de Abogados denuncia ante junta de disciplina del OJ al juez Orellanat
Nacionales

Colegio de Abogados denuncia ante junta de disciplina del OJ al juez Orellana

01:05 PM, Oct 30
Caso Rosenberg: Ligan a proceso a Marlon Barrientost
Nacionales

Caso Rosenberg: Ligan a proceso a Marlon Barrientos

11:59 AM, Oct 30
Revelan tráiler de Scream 7 y muestra el regreso de Neve Campbellt
Farándula

Revelan tráiler de Scream 7 y muestra el regreso de Neve Campbell

11:31 AM, Oct 30

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoLluvias
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos