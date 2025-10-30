CANG denuncia a Orellana ante junta de disciplina del OJ

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) presentó ante la junta de disciplina del Organismo Judicial una denuncia en contra del juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, quien ha emitido una serie de resoluciones por medio de las cuales se buscaría invalidar los resultados de las Elecciones Generales 2023.
Por medio de un comunicado, la junta directiva 2025-2027 de la entidad indicó que planteó la denuncia en cumplimiento de su deber de velar por la ética profesional y el correcto ejercicio de la profesión.
"Dicha acción se fundamenta en la existencia de conductas que contravienen los principios éticos, la imparcialidad, independencia y responsabilidad en el ejercicio de la judicatura", expresó el CANG.
Según detalló, se decidió plantear la referida denuncia por considerar que el togado ha emitido resoluciones contrarias a la Constitución Política de la República, poniendo en riesgo la estabilidad del equilibrio de poderes, afectando con ello no solo la integridad del gremio profesional, sino también la confianza ciudadana en la administración de justicia.