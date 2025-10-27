Asueto para trabajadores públicos el 3 de noviembre

El Gobierno de Guatemala, publicó en el diario oficial el acuerdo gubernativo número 186-2025, por medio del cual se otorga asueto a los trabajadores del sector público para el lunes 3 de noviembre, en el marco del Día de los Santos.
En la publicación se detalla que, la Constitución Política de la República confiere las funciones y atribuciones al Presidente de la República, quien por disposición de la ley es la autoridad administrativa superior del Organismo Ejecutivo y ejerce la máxima autoridad del servicio civil, correspondiéndole otorgar las condiciones que permitan a los servidores públicos ejercer sus derechos.
Agrega que, el Decreto Número 1748 del Congreso de la República, Ley de Servicio Civil, establece que dentro de los días de asueto con goce de salario se encuentra el 1 de noviembre, por lo que, en conmemoración del Día de los Santos, se estimó conveniente conceder el permiso laboral con goce de salario a los servidores públicos el día lunes 3 de noviembre de 2025.
Esta disposición es aplicable para los servidores públicos que prestan sus servicios en las entiddes centralizadas y descentralizadas de la administración pública.
"Se exceptúa del presente Acuerdo Gubernativo, a los servidores públicos de las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración pública que en cumplimiento a su Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo gocen el asueto un día distinto a lo indicado", agrega el acuerdo.
También explica que se exceptúan los servidores públicos de las instituciones que presten servicios públicos esenciales o los que tengan actividades programadas que se consideren impostergables, en cuyo caso las autoridades nominadoras deberán programar los turnos correspondientes para garantizar la prestación de los servicios.