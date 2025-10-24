 Día de los Santos: Horarios y disposiciones en cementerios
Nacionales

Día de los Santos: Horarios y disposiciones en cementerios

En el marco del 1 de noviembre, se dio a conocer el Plan de Contingencia.

cementerios - Día de los muertos
. / FOTO: Omar Solís, Emisoras Unidas

Autoridades del Cementerio General brindaron una conferencia de prensa este viernes, 24 de octubre, para dar a conocer el Plan Nacional de Contingencia del Cementerio Nacional de la Ciudad de Guatemala en el marco del Día de los Santos, que se celebra cada 1 de noviembre.

Rafael Chiriz, administrador de Cementerio Nacional y delegado del Ministerio de Salud Pública, explicó que el objetivo de las medidas que serán implementadas es dar seguridad a los visitantes que realicen sus honras fúnebres.

El funcionario indicó que el plan será implementado en los cementerios de la ciudad capital, incluidos: el General, en zona 3; la Verbena, en zona 7; las Tapias, zona 18; y el cementerio Villas de Guadalupe, de la zona 14 capitalina.

Asimismo, Byron Fuentes, asesor jurídico de Cementerios Nacionales y del MSPAS, dijo que, en el marco del 1 de noviembre, miles de personas asisten a los camposantos por el Día de Todos los Santos y Difuntos. Compartió que, específicamente en el Cementerio General, más de 1 millón y medio de personas acude cada año.

Horarios y restricciones

Las autoridades indicaron que se programó una serie de medidas para la prevención, protección y seguridad para evitar actos delictivos en los cementerios de la capital Entre estas:

  • Horario de 7:00 a 17:00 para visitas.
  • Señalización de entrada y salida.
  • Área de cuerpos de socorro.
  • Fortalecimiento del departamento de seguridad con agentes de la PNC.
  • Limitaciones del paso vehicular en el perímetro, especialmente los días 1 y 2 de noviembre.
  • Área de entidades de rescate y seguridad.

